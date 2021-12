Natürlich waren die Herren langsamer als die Jungen und Ehrgeizigen in Vereinsfarben. Sie radelten auch "nur" eine 500-Höhenmeter-Runde am Tag – und die eher gemütlich. Aber: na und? Wenn ich das mit 70 noch so schaffe, ist das ein Geschenk.

Mit das Schöne am Radfahren auf Gran Canaria ist aber auch, dass man nicht gejagt wird: Linienbusse, Lieferwägen, Taxis und Locals drängeln nicht. Bleiben auf un-, aber auch auf halb übersichtlichen Strecken minutenlang geduldig hinten – und überholen erst, wenn es "safe" ist. Mit seitlichen Sicherheitsabständen, die für unsereinen fast wie eine Parodie wirken.

Klar macht man als Radler da Platz, wann und wo es geht: Wenn ich weiß, dass ich nicht lebensgefährdend und aus Prinzip von wahnsinnigen Panzerfahrern abgedrängt werde, muss ich nicht jeden Ausweichzentimeter nach rechts mit Zähnen und Klauen verteidigen.

Wir hatten in dieser ganzen Woche lediglich zwei Nahtod-Überholmanöver. Beide Male waren es (Touri-)Mietwägen. Der, der bei Gegenverkehr in einer an sich schon engen Bergaufkurve lichthupend und heftig gestikulierend mit weniger als zehn Zentimeter Abstand unbedingt sofort an Barbara vorbei-"musste", stand kurz darauf bei einem Aussichtspunkt auf dem Berg: Er sprach Wienerisch.