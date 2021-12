In den meisten Fällen wurden geplante Festivitäten im Lockdown abgesagt. Gab es in Ihrem Job Alternativen dazu? Berichten Sie im Forum!

Was man schon im letzten Jahr kaum für möglich gehalten hatte, wiederholte sich heuer bereits zum zweiten Mal: die Advents- und Weihnachtszeit stand und steht ganz im Zeichen der Pandemie. Mit einem kleinen Unterschied – der Lockdown dauerte heuer wesentlich kürzer, und auch die Gastronomie ist mittlerweile in ganz Österreich wieder geöffnet. Dennoch ist der Höhepunkt der vierten Welle just in die Zeit des Jahres gefallen, in der auch die meisten Firmenweihnachtsfeiern stattfinden.

Videokonferenz statt Feier: eine mögliche Alternative in Zeiten der Pandemie. Foto: Kerkez Getty Images/iStockphoto

Anders als im letzten Jahr war bei vielen die Hoffnung bis Mitte November groß, dass gemeinsame Feiern unter der Einhaltung bestimmter Sicherheitsmaßnahmen heuer dennoch möglich sein würden. In den allermeisten Fällen mussten diese in geplanter Form aber abgesagt werden. Alternativ wurden in manchen Unternehmen Videokonferenzen in kleineren Teams anberaumt, die dem Revue-passieren-Lassen und dem informellen Austausch dienen sollten, andere haben in den ersten Tagen nach dem Lockdown auf abgespeckte Versionen von Weihnachtsfeiern gesetzt und sind vielleicht gemeinsam Punsch trinken gegangen. Manche haben die geplante größere Feier einfach ins neue Jahr verlegt oder diese ersatzlos gestrichen.

Wie war das heuer bei Ihnen im Job?

War eine Weihnachtsfeier geplant, die dann abgesagt wurde? Oder hat diese noch vor dem Lockdown stattgefunden? Welche Alternativen hat sich Ihr Unternehmen überlegt? Vermissen Sie das gemeinsame Feiern mit Kolleginnen und Kollegen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 22.12.2021)