Tagesüberblick Coronavirus

Laut Wiener Polizei "weit mehr" als 30.000 bei Lichtermeer

Am Montag wurden in Österreich 18 Corona-Todesfälle gemeldet. Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird indes nicht wie geplant im Jänner stattfinden. Die Corona-News des Tages im Überblick