Selten vergehen für Kinder die Tage langsamer als im Dezember. Allein der Adventkalender verrät, dass die Zeit bis zum 24. Dezember immer kürzer wird. Zum Glück gibt es – wenn das Wetter draußen gerade nicht zum Winterspaziergang einlädt – zahlreiche Bücher und Filme, die Kindern die Zeit bis zum Heiligen Abend verkürzen.

Welche sind die besten Kinder-Weihnachtsbücher und -filme? Foto: getttyimages/istockfoto/Alena Iagupa

Astrid Lindgrens Weihnachtsgeschichten nehmen sie zu Madita nach Birkenlund, den Kindern aus Bullerbü, Michel in Lönneberga und in die Krachmacherstraße zur kleinen Lotta mit. Wohligen Weihnachtsgrusel verbreitet hingegen Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte vom grantigen Geizhals Ebenezer Scrooge und den drei Geistern. Oder sie begleiten in Otfried Preußlers "Das Eselchen und der kleine Engel" den kleinen Esel auf der Suche nach seiner Mutter in Richtung Betlehem.

Aber auch Weihnachtsfilme gehören unbedingt zur Adventzeit dazu. Alt, aber nach wie vor zauberhaft sind "Der kleine Lord" oder die "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". "Der Polarexpress" bringt die Kinder zum Nordpol, "Der Grinch" stiehlt als richtiger Weihnachtsmuffel alle Geschenke. Und ohne "Kevin allein zu Haus" ist natürlich kein Weihnachtscountdown vollständig.

Was lesen und schauen Ihre Kinder in den Tagen vor Weihnachten?

Welche Bücher und Filme können Sie empfehlen? Suchen Sie umgekehrt für Ihre Kinder nach Empfehlungen? Lassen sie sich von der STANDARD-Community beraten! (aan, 22.12.20219