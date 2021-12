Vor 20 Jahren kam der erste Teil der Trilogie in die Kinos und läutete einen jahrelangen weltweiten Erfolg der Fantasy-Reihe ein. Welcher der Filme hat Ihnen am besten gefallen? Stimmen Sie ab!

2001 war ein großartiges Jahr für Fantasy-Fans – damals erschien nicht nur der erste Teil von "Harry Potter", sondern kurz vor Weihnachten auch der erste Teil der "Herr der Ringe"-Trilogie im Kino. Für viele ein unvergessliches Erlebnis, mit Popcorn in der Hand gebannt vor der Leinwand zu sitzen und das erste Mal in die von Peter Jackson geschaffene Welt von Mittelerde einzutauchen. Fortan sollten Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn und zahlreiche weitere Figuren Geschichte schreiben. 30-mal wurden "Die Gefährten", "Die zwei Türme" und "Die Rückkehr des Königs" für einen Oscar nominiert, 17-mal konnten sie einen gewinnen. Die Filme gehören mittlerweile zu den großen Klassikern der Filmgeschichte und hatten Einfluss auf viele weitere Produktionen. In der Zeit zwischen dem ersten und dem dritten Teil haben sich die Filme nicht nur inhaltlich, sondern auch in ihrer Machart weiterentwickelt und haben jeder für sich einen eigenen Charakter.

Welcher ist Ihr Lieblingsteil und warum?

Wann haben Sie die Filme das letzte Mal gesehen? Erinnern Sie sich noch an die ersten Eindrücke, die die Filme damals hinterlassen haben? Welche Szenen und Charaktere mögen Sie besonders, welche hätten Sie sich anders gewünscht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 23.12.2021)