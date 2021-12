Alles Gute uns allen! Foto: getttyimages/istockfoto/Kateryna Kovarzh

Der Jahreswechsel, ob man ihn nun festlich begeht oder nicht, markiert auch immer einen Neuanfang. Ein frisches Jahr liegt verheißungsvoll vor uns, man fasst realistische und unrealistische Vorsätze und hängt seinen Hoffnungen und Wünschen für die nähere Zukunft nach.

Gut, die letzten zwei Jahre haben uns einiges abverlangt und ja, die Aussicht auf die Omikron-Variante kann die Stimmung drücken. Doch es gibt immerhin auch noch ein Leben neben Corona. Vielleicht wartet im neuen Jahr die berufliche Veränderung, über die man sich jahrelang nicht hinwegtraute? Vielleicht verliebt man sich – und zwar so richtig und in jemanden, der diese Gefühle auch erwidert? Vielleicht wartet eine wunderschöne Reise voller neuer Eindrücke? Vielleicht findet man in diesem Jahr endlich die leistbare Traumwohnung oder entdeckt eine Sportart, die einem tatsächlich Spaß macht? Alles ist möglich!

Welche Wünsche haben Sie an das Jahr 2022?

Welche Erwartungen setzen Sie in die kommenden Monate und in sich selbst? Und auf welche Ereignisse freuen Sie sich bereits? Lassen Sie das Forum teilhaben! (aan, 31.12.2021)