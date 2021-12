Wien – Die STANDARD Medien AG ändert ihre Gesellschafterstruktur, das gab Herausgeber Oscar Bronner am Dienstag bekannt. Das Unternehmen ist fast ausschließlich in Familienbesitz, bisher wurden 85,64 Prozent der Anteile über eine Stiftung gehalten. Diese Anteile wurden jetzt in den Privatbesitz überführt. Damit hält STANDARD-Gründer und Herausgeber Oscar Bronner 58,9 Prozent, STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker 20 Prozent und Andrea Bronner 19,6 Prozent. 1,5 Prozent der Anteile befinden sich in Streubesitz. (red, 21.12.2021)