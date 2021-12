Maske und Abstand werden in Deutschland weiterhin gelten. Welche Maßnahmen dazukommen, ist unsicher. Foto: EPA / Ronald Wittek

Das deutsche Robert Koch-Institut (RKI) hat sich am Dienstag schon im Vorfeld der Beratungen zwischen Bund und Ländern über schärfere Corona-Maßnahmen zu Wort gemeldet. Und was die Forschenden dort fordern, dürfte den Druck auf die Politikerinnen und Politiker, die sich erst ab 16 Uhr treffen, noch einmal erhöhen.

Unter anderem empfiehlt das RKI aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland "maximale Kontaktbeschränkungen". Diese sollten "sofort beginnen" und zunächst bis Mitte Jänner gelten. Zudem brauche es "maximale infektionspräventive Maßnahmen" und eine "maximale Geschwindigkeit bei der Impfung der Bevölkerung". Reisen sollten derweil auf das unbedingt Notwendige reduziert werden.

Zum Verständnis der Maßnahmen brauche es intensive Begleitkommunikation, erklärt das RKI. Es empfiehlt in einem Strategiepapier unter anderem, Restaurants sofort zu schließen und die Weihnachtsferien für Kindergärten und Schulen zu verlängern.

Hintergrund für die besondere Besorgnis ist die Omikron-Variante. Das RKI spricht mit Blick auf die Mutante von einer "aktuell in Deutschland beginnenden pandemischen Welle". Auch wenn diese noch am Anfang stehe, zeige der Blick ins Ausland, "dass durch diese Variante mit einer Infektionswelle von bisher noch nicht beobachteter Dynamik gerechnet werden muss".



Im Zweifel lieber sicher

Erste Analysen deuteten trotz noch vorhandener Unsicherheiten darauf hin, dass Omikron bereits Anfang Jänner die Mehrzahl der Infektionsfälle in Deutschland ausmachen könne, teilte das RKI mit. Es könnten mehrere zehntausend Infektionsfälle durch Omikron täglich sein. Unter den derzeitigen Bedingungen liege die Verdopplungszeit in Deutschland bei etwa drei Tagen.

"Die Konzepte 2G/3G sollten unter Berücksichtigung der Omikron-Variante geschärft werden, da von einer erheblichen Transmission dieser Variante auch durch Genesene und vollständig Geimpfte ohne Auffrischimpfung ausgegangen werden muss", schreibt das RKI.

Zur Ausweitung der Impfungen hat auch die ständige Impfkommission (Stiko) am Dienstag neue Maßnahmen beschlossen. So werden Booster-Impfungen, die vor Omikron besser schützen sollen, nun schon drei Monate nach dem zweiten Stich vergeben. Außerdem sollen auch Genesene schon drei Monate nach der Infektion immunisiert werden. Ältere und und gefährdete Menschen sollen demnach weiters den Vortritt bei der Auffrischungsimpfung erhalten.

Ausgang offen, Lockdown möglich

Was genau bei den Corona-Beratungen von Bund und Ländern am Nachmittag herauskommen wird, ist noch unklar. Im Fokus sollen private Treffen und der Freizeitbereich stehen. "Zum Thema, welche weiteren Beschränkungen denkbar sind, werden sich Bund und Länder jetzt austauschen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Es gehe da insbesondere um private Zusammenkünfte, für die heute vielerorts noch eine Obergrenze von 50 Personen indoor und 200 Personen outdoor gelte, um Großveranstaltungen und Clubs. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte im Deutschlandfunk: "Ich bin mir sicher, dass Clubs und Diskotheken schließen werden, dass wir die Kontakte auch für Geimpfte in Innenräumen reduzieren werden."

Im Vorfeld hat aber der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), auch einen neuerlichen Lockdown nicht ausgeschlossen. Für die Weihnachtstage sollten aber voraussichtlich keine neuen Beschränkungen vorgesehen werden. So soll es wohl keine Beschränkung für Treffen geben, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen.

Silvester nicht zu verantworten

Aber: "Insbesondere Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage nicht zu verantworten", heißt es in einem Beschlussentwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz. "Daher sind spätestens ab dem 28. Dezember 2021 private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt", heißt es in dem Entwurf für die neuerlichen Beratungen. Bedenken an dem Kurs kamen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Es schafft Unsicherheit, wenn einerseits gesagt wird: Weihnachten ist alles okay, aber Silvester geht quasi die Welt unter", sagte Söder im ARD-"Morgenmagazin". (red, Reuters, APA, 21.12.2021)