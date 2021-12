Chefs von ORF, GIS und Enterprise im Gehaltscheck des Rechnungshofs; ORF-Anbiederung an die Politik mit Lebensretter-Show; HBO-Special zu "Harry Potter"

Thomas Mraz und Annika Wonner im ORF-Landkrimi "Das Flammenmädchen", 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: ORF/Epo Film/Petro Domenigg

Hier kommen die Mediennews von heute:

Heute im ORF: Drehbuchautorin Wassermair: "Für Servus TV würde ich nicht arbeiten" – Im neuen ORF-"Landkrimi: Flammenmädchen" lässt Sarah Wassermair alles abfackeln. Servus TV ist für sie wegen der Corona-Berichte ein rotes Tuch

Verdienst: Chefs von ORF, GIS und Enterprise im Gehaltscheck des Rechnungshofs – Einkommensbericht: Oberes ORF-Management kommt auf 248.000 Euro inklusive Sozialleistungen, durchschnittliche ORF-Angestellte auf 85.900 pro Jahr

TV-Tagebuch: ORF-Anbiederung an die Politik: Viele Heldinnen und Helden – und ein Kanzler – Mehr Politikdistanz und weniger -pathos täten der "Lebensretter"-Aktion gut

Digitalisierungsförderung für Medien: Erste Auszahlung wohl im Sommer 2022 – EU-Kommission gab am Montag grünes Licht für neue Medienförderung – Blimlinger: "Gibt keine Veranlassung zu zögern"

Bilanz: Bis jetzt 120 Anzeigen nach "Licht ins Dunkel"-Gala im ORF – Nach der Gala im Lockdown hagelte es Anzeigen gegen Politikerinnen und Politiker wegen Ausgangsregeln und Maskenpflicht

Heute im ORF: Aufstieg, Glanz, Verfolgung: "Die Rothschild-Saga" in "Universum History" in ORF 2 – Dokudrama von Klaus T. Steindl über "Aufstieg, Glanz, Verfolgung" der Wiener Dynastie

Erinnerungen: Erster Trailer für HBO-Special mit Harry-Potter-Stars – Zweiminütige Vorschau auf "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts"

In eigener Sache: STANDARD Medien AG mit neuer Gesellschafterstruktur – Anteile der Stiftung wurden in den Privatbesitz überführt

Trotz Omikron: RTL-Dschungelcamp soll am 21. Jänner in Südafrika starten – Bisher bekannte Teilnehmer: Designer Harald Glööckler, Sänger Lucas Cordalis und Reality-TV-Kandidat Filip Pavlovic

Netflix-Realsatire: "Don’t Look Up" – Der Komet kommt – Wenn ein Himmelskörper Kurs auf die Erde nimmt: Adam McKays Komödie ist eine grelle und bitterböse Abrechnung mit einer durchgeknallten Nation

Initiative: Über zwei Millionen Personen meldeten sich für ORF-Impflotterie an – Die Gewinnerinnen und Gewinner der zehn Hauptpreise werden am 24. Dezember im Rahmen von "Licht ins Dunkel" in ORF 2 bekanntgegeben

Switchlist: Impfgegner – Wer profitiert von der Angst?, In memoriam Sepp Forcher, Willkommen Österreich – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen feinen Abend wünscht die Etat-Redaktion.