Vizekanzler Werner Kogler (links) und der damalige Kanzler Alexander Schallenberg bei der "Licht ins Dunkel"-Gala. Foto: Screenshot/ORF TVthek

Wien – Knapp ein Monat nach der "Licht ins Dunkel"-Gala im ORF gingen rund 120 Anzeigen beim Magistrat ein, teilte die Magistratsdirektion der Stadt Wien auf STANDARD-Anfrage mit. Zuständig für die Anzeigen ist das Magistratische Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk, das in Hietzing angesiedelt ist. Die Gala fand am 24. November 2021 im ORF-Zentrum am Küniglberg statt.

Wie berichtet, hagelte es Kritik an den Politikern und Politikerinnen, die vor Ort waren, aber auch an den ORF-Verantwortlichen, dass bei der Veranstaltung im Lockdown gegen die aktuellen Ausgangsbeschränkungen verstoßen und kein Mindestabstand eingehalten wurde. Von Bundespräsident Alexander Van der Bellen abwärts wurden zahlreiche Politiker angezeigt – der STANDARD berichtete. So hat etwa auch ein ÖVP-Gemeinderat aus Sollenau in Niederösterreich Anzeige gegen sechs Politiker – aus aus den eigenen Reihen – eingebracht.

Ob es tatsächlich zu Verwaltungsstrafen kommt, ist noch unklar. Derzeit würden die Sachverhalte geprüft, heißt es seitens des Magistrats. (red, 21.12.2021)