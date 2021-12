Außerdem ein Polit-Rückblick mit Corinna Milborn, Argentinien im "Weltjournal" und "In memoriam: Sepp Forcher"

"Senna": In der Dokumentation über Formel-1-Legende Ayrton Senna steht der Konkurrenzkampf mit Alain Prost im Mittelpunkt. 21.55 Uhr, Arte. Foto: ASE / Norio Koike

19.40 REPORTAGE

Re: First Lady of Whisky Annabel Thomas ist die erste Chefin einer Whiskybrennerei in Schottland. Und ihre Destillerie ist die einzige, die komplett auf Bio und Klimaneutralität setzt. Bis 20.15, Arte

20.15 INFORMATION

Milborn Spezial – Der große Polit-Rückblick Corinna Milborn blickt auf das ereignisreiche Jahr zurück. Gäste: Vizekanzler Werner Kogler, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Justizministerin Alma Zadić und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Bis 21.50, Puls24

20.15 IHR KINDERLEIN KOMMET

In memoriam: Sepp Forcher ORF 3 erinnert an den kürzlich verstorbenen Volksmoderator: mit einer Folge von André Hellers Menschenkinder und ab 21.20 mit mehreren Porträts. Bis 0.40, ORF3

21.55 DOKUMENTARFILM

Senna (F 2008, Asif Kapadia) Im Mittelpunkt des Films steht die Rivalität zwischen dem brasilianischen Rennfahrer und dem Franzosen Alain Prost. Ihr persönlicher Wettstreit begann 1984 beim Großen Preis von Monaco und erreichte seinen Höhepunkt 1988, als Senna zu McLaren wechselte und mit Prost eine Fahrerpaarung bilden musste. Sie wurden Teamkollegen, aber keine Freunde. Die Tragödie von Imola ist in der Doku allgegenwärtig. Bis 23.40, Arte

22.05 KATZ UND MAUS

Ein Mord für zwei (USA/GB 2007, Kenneth Branagh) Michael Caine überredet als wohlhabender Krimiautor Wyke den jungen Schauspieler Tindle (Jude Law) zu einem Versicherungsbetrug. Mit Hintergedanken auf beiden Seiten, denn Tindle liebt Wykes Frau. Neuverfilmung von Mord mit kleinen Fehlern von 1972, wo Caine den jungen Liebhaber an der Seite von Lawrence Olivier spielte. Bis 23.45, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Argentinien – Mein Vater, der Täter Wie die Söhne und Töchter der Schergen einer Diktatur mit den Verbrechen ihrer Väter umgehen. Bis 23.05, ORF 2

23.05REPORTAGE

Weltjournal+: Etwas Schönes bleibt – Wenn Kinder trauern Die Organisation Good Grief in New Jersey hilft Kindern bei ihrer Trauer. Bis 23.50, ORF 2