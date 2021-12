FPÖ-Chef Kickl trat demonstrativ mit dem gekündigten Uni-Wien-Professor Sönnichsen auf.

Was die Kerze hier vor ihm auf dem Tisch eigentlich darstellen solle, das sei er schon im Vorfeld der Pressekonferenz gefragt worden, sagte Herbert Kickl und gab sogleich Auskunft. Für den FPÖ-Chef passte sie nicht nur gut zur Advent- und Weihnachtszeit. Er wollte sich damit auch solidarisch zeigen mit dem Lichtermeer in Wien, bei dem am Sonntag tausende Menschen der Corona-Toten gedachten – allerdings mit Einschränkungen.

Für Kickl wäre es noch viel schöner und angebrachter gewesen, wie er sagte, auch der "anderen Opfer" dieser Pandemie zu gedenken, nämlich: der Grund- und Freiheitsrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Menschlichkeit und Menschenwürde sowie der Freiheit der Meinung und der Wissenschaft. All das sieht die FPÖ bekanntlich durch das Corona-Krisenmanagement der Regierung unterminiert.

Erzürnt über Szekeres

Kickl war über Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres erzürnt. Die Standesvertetung sei dabei, ihre Mitglieder zu erpressen. Kickl spielte damit auf ein Rundschreiben an, das Szekeres an Mediziner verschickt hatte. Darin wird angeführt, dass es "grundsätzlich keinen Grund gibt", von der Impfung abzuraten. Wer da nicht mitspiele, dem drohe der Jobverlust, polterte Kickl.

Dazu passend trat Kickl mit Andreas Sönnichsen auf. Der Arzt verlor erst vor kurzem seinen Job als Professor an der Medizinischen Universität Wien. Sönnichsen trat in den vergangenen Monaten immer wieder gegen Corona-Maßnahmen und gegen die Impfung auf – in einer Art, dass sich die Universität schließlich von seinen Positionen distanzierte. Auf die Homepage seiner Abteilung wurde dazu ein eigener Hinweis gestellt.

Sönnichsen stellte sich, wenig überraschend, mit etlichen weiteren impfskeptischen Ärzten gegen Szekeres und fiel mit dem widerlegten Sager auf, dass in den Spitälern überwiegend Geimpfte auf den Instensivstationen liegen würden. Schlussendlich musste er seinen Arbeitsplatz aber deshalb räumen, da er sich nicht an die Corona-Regeln des Unibetriebs gehalten habe.

"Besorgter" Bürger und Wissenschafter

Der Mitstreiter der Impfgegnerpartei MFG äußerte sich neben Kickl als "besorgter" Bürger und Wissenschafter. Aus seiner Sicht sei die Freiheit der Meinung und Wissenschaft in den vergangenen Pandemiemonaten zunehmend eingeschränkt worden. Er distanzierte sich von jeglichen Verschwörungstheorien, behauptete aber zeitgleich, dass das Ausmaß dieser Krise "maßlos überschätzt" werde.

Was dann folgte, war eine Aufzählung an Fakten und Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung – und deren Widerlegung bzw. das Betonen ihrer Nutzlosigkeit durch Sönnichsen. Bevorzugtes Ziel seiner Kritik: der Lockdown. Dieser, betonte er, habe keine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen, die Kurve habe sich bereits vor Inkrafttreten gedreht. Seine Aussagen beinhalteten aber nicht die komplette Information. Er merkte an, der Höchststand an Neuinfektionen mit über 16.000 sei etwa eine Woche vor dem Lockdown gewesen. Tatsächlich war das am 16. 11. der Fall, fünf Tage vor dem allgemeinen Lockdown.

Der Lockdown für Ungeimpfte hatte allerdings schon am 14. 11. begonnen. Der Höchststand der Inzidenz unter Ungeimpften und nicht Genesenen war mit 3031 am 22. 11. erreicht, also acht Tage nach dem Lockdown für Ungeimpfte.

Detail am Rande: Eine der Lockdownstudien, die die fehlende Wirksamkeit belegen soll und die Sönnichsen bereits im Vorfeld mehrmals zitierte, ist von den Herausgebern bereits vor einigen Tagen wegen methodologischer Probleme zurückgezogen worden.

Halbe Wahrheiten

Für die Wirkungslosigkeit des Lockdowns musste Schweden als Vergleichsland herhalten, das laut Sönnichsen wesentlich besser durch die Krise gekommen sei. Schweden hat aber die fast exakt gleiche Anzahl an Todesfällen wie Österreich, nämlich 1492 pro Million Einwohner. In Österreich sind es 1491. Auf vielen Ebenen kann man Österreich auch nur mäßig gut mit Schweden vergleichen, etwa was Lage und Besiedelungsdichte anbelangt. Auf diesen Umstand geht Sönnichsen nicht ein, auch fehlt der Vergleich mit weiteren Ländern. Dabei würde sich etwa Ungarn gut anbieten. Das hat, ebenfalls ohne Lockdowns, 3951 Tote pro Million Einwohner zu beklagen.

Weiters mussten anonyme Quellen, die man leider nicht verraten dürfe, herhalten. Sönnichsen meinte, er habe Informationen, dass bei weitem nicht alle Corona-Patienten im Krankenhaus, die als ungeimpft geführt werden, das auch tatsächlich sind. Was der Hintergrund dafür sein soll, bleibt unerwähnt. Er wies nur darauf hin, dass in England das Verhältnis Geimpfte zu Ungeimpften in den Krankenhäusern etwa halbe-halbe sei. Tatsache ist, dass im britischen Impfreport für Woche 50 klar darauf verwiesen wird, dass die Zahl der hospitalisierten Ungeimpften deutlich höher ist als jene der Geimpften. (Pia Kruckenhauser, Jan Michael Marchart, 21.12.2021)