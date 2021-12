Apple hat 2021 24 Millionen iPhone SE verkauft. Foto: imago images/Hans Lucas

Die zweite Auflage des iPhone SE war scheinbar ein voller Erfolg. Allein dieses Jahr verkaufte Apple 24 Millionen Geräte, berichtet "Techradar". Ein Nachfolgemodell soll Analytikern zufolge deshalb schon im März 2022 erscheinen. Schon bald dürfte außerdem die Testproduktion des neuen Smartphones beginnen, berichtet das chinesische Nachrichtenportal IT Home. Schon jetzt sollen sich mehrere Komponentenhersteller auf die bevorstehende Auslieferung vorbereiten.

Wie schon der Vorgänger, soll im neuen iPhone ein Retina-LCD-Display mit HD-Auflösung und einer Bildschirmdiagonale von 4,7 Zoll verbaut werden. Anstatt Face-ID dürfte das SE weiterhin mittels Fingerabdrucksensors im Home-Button entsperrt werden.

Leistung und Konnektivität

Ein Upgrade erhält laut den Berichterstattern die rückseitige Kamera. Diese soll zwar weiterhin mit zwölf Megapixeln auflösen, allerdings einen neuen Sensor spendiert bekommen. In Sachen Leistung könnte das Budget-iPhone mit den neuesten Top-Modellen mithalten. Apple will offenbar einen A15 Bionic verbauen, den man auch im iPhone 13 und 13 Pro findet. Als mögliches Feature wird außerdem eine 5G-Konnektivität genannt. IT Home erwähnt zudem, dass es möglicherweise ein iPhone SE Plus mit größerem Bildschirm und vier anstatt drei Gigabyte Arbeitsspeicher geben könnte.

Wie das neue Smartphone tatsächlich aussehen wird, wird sich zeigen. Bisher handelt es sich bloß um Prognosen, bisher sind keine Bilder des Designs durchgesickert, die weitere Details offenbaren würden. (red, 21.12.2021)