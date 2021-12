Fällt aus. Foto: AP/Manu Fernandez

Madrid – Bei Österreichs Fußball-Star David Alaba ist eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Das gab sein Verein Real Madrid am Dienstagabend bekannt. Damit versäumt der Wiener das Auswärtsspiel des Tabellenführers am Mittwoch gegen Athletic Bilbao. Alaba gab erst Ende Juli dieses Jahres einen positiven Corona-Test ab. Real-Coach Carlo Ancelotti gehen nun langsam die Spieler aus. Nach einigen Coronafällen im Kader ist der Trainer in Bilbao zum Experimentieren gezwungen.

Eventuell werde er vom zuletzt erfolgsbringenden 4-3-3-System abrücken müssen, erklärte der Italiener am Dienstag. Die Madrilenen führen die Tabelle sechs Punkte vor Sevilla an, haben allerdings ein Match mehr als die Andalusier absolviert.

"Wir haben keinen rechten Flügel zur Verfügung und das ist das einzige, was mich zu einem Systemtausch auf 4-4-2 veranlassen könnte", sagte Ancelotti. Er schließe aktuell fast nichts mehr aus. "Wir müssen bis zum Spieltag warten." Dem Team stehen neben Alaba auch Isco, Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale und Andrij Lunin nach positiven Corona-Tests nicht zur Verfügung. Zudem fehlen beim Gastspiel im Baskenland der verletzte Dani Carvajal und Mittelfeldspieler Casemiro aufgrund einer Gelbsperre. (APA, 21.12.2021)