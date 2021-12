Jean Alesi. Foto: imago images/Motorsport Images

Der frühere Formel-1-Pilot Jean Alesi ist nach einem missglückten Scherz mit einem Silvester-Böller vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Der 57-Jährige hatte am späten Sonntagabend einen Knallkörper am Bürofenster seines Schwagers in seinem Wohnort Villeneuve-les-Avignon zur Explosion gebracht und Sachschaden verursacht.

Aufgeschreckte Nachbarn verständigten die Polizei. Ein Fahrzeug, das sich mit ausgeschalteten Lichtern vom "Tatort" entfernte, wurde Alesis Bruder Jose zugeordnet. Nach dessen Festnahme bemühte sich Alesi auf der Polizeistation um Aufklärung, wurde aber wie sein Sohn und ein Freund, die sich mit ihm im Auto befunden hatten, in Gewahrsam genommen.

"Schlechter Scherz"

Wie die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP erklärte, habe sich Alesi nach eigener Aussage lediglich einen "schlechten Scherz" erlauben wollen. Er habe nicht mit einem derartigen Schaden gerechnet. Dennoch muss er sich mit seinem Sohn vor Gericht verantworten, allerdings erst 2023.

Der Franzose Alesi fuhr zwischen 1989 und 2001 in der Formel 1. Insgesamt startete er bei 201 Rennen, unter anderem für Ferrari. Er stand 32-Mal am Podest, hat aber nur einen Grand Prix gewonnen, den GP von Kanada in Montreal 1995. (sid, red, 21.12.2021)