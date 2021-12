Nicholas Latifi wurde zum Sündenbock auserkoren und nicht nur beschimpft. Foto: EPA/Hassan Ammar / POOL

Grove – Formel-1-Pilot Nicholas Latifi ist nach dem Saison-Finale vor eineinhalb Wochen in Abu Dhabi nach eigenen Angaben in sozialen Medien beschimpft worden und erhielt sogar Morddrohungen. Der Williams-Fahrer war kurz vor dem Ende des letzten Rennens des Jahres von der Strecke abgekommen.

Damit hatte der Kanadier die Safety-Car-Phase ausgelöst, durch die Red-Bull-Pilot Max Verstappen seinen Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton noch in der letzten Runde überholen und sich erstmals den WM-Titel sichern konnte. Anschließend entbrannte ein Streit zwischen den Teams von Red Bull und Mercedes.

"Was mich schockierte, war der extreme Ton des Hasses, der Beschimpfungen und sogar der Morddrohungen, die ich erhielt", schrieb Latifi am Dienstag auf seiner Webseite. "Wenn ich über die Geschehnisse während des Rennens nachdenke, gab es eigentlich nur eine Gruppe von Menschen, bei denen ich mich für das DNF entschuldigen musste: mein Team." Das habe er gleich nach dem Rennen getan. "Alles andere, was danach kam, lag nicht in meiner Hand."

Er mache sich Sorgen, "wie jemand anders reagieren könnte, wenn er oder sie auf diese Weise beschimpft würde. Niemand sollte sich von den Aktivitäten einer lautstarken Minderheit vorschreiben lassen, wer er ist", meinte der 26-Jährige. Die Ereignisse hätten ihm gezeigt, wie wichtig es sei, "zusammenzuarbeiten, um solche Dinge zu verhindern und diejenigen zu unterstützen, die davon betroffen sind". Es sei richtig, "diese Art von Verhalten anzuprangern und nicht zu schweigen". (APA/dpa, 21.12.2021)