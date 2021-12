Joe Biden bei der Ansprache am Dienstag. Foto: Reuters/Lamarque

Gerade mal drei Wochen ist es her, dass Präsident Biden seine Covid-19-Strategie für die Wintermonate präsentierte. Jetzt steht er im weihnachtlich geschmückten State Dining Room des Weißen Hauses und wendet sich erneut an die Bevölkerung: "Wir sollten uns bezüglich Omikron Sorgen machen", so Biden. Es bestünde allerdings kein Grund zur Panik. "Dies ist nicht der März 2020", beschwichtigt der Präsident. Man habe in den zurückliegenden Monaten gewaltige Fortschritte gemacht. 200 Millionen Amerikaner seien geimpft. "Wir sind vorbereitet. Wir wissen mehr".

Omikron ist spät, dafür aber mit großer Wucht in den USA angekommen und verbreitet sich rasant. Vor allem in New York City explodieren die Fallzahlen, wo man sich noch mit Schrecken an den letzten Lock down erinnert. Erste Broadway-Shows wurden inzwischen abgesagt. Das Jahres-Finale der Kult-Comedy-Show "Saturday Night Live" fand ohne Live-Publikum statt. "Wir spüren die Omikron-Welle besonders hart, aber wir wissen, dass sie sich bald über das ganze Land ausbreiten wird", so der scheidende New Yorker Bürgermeister, Bill de Blasio, auf einer Pressekonferenz.

Rhetorische Keule

Das Weiße Haus führt aktuell einen Drei-Fronten-Krieg. Zum einen gegen die anhaltenden Lieferengpässe und eine Rekord-Inflation, die Biden anfangs noch versucht hatte, kleinzureden. Zum anderen musste der Präsident am Wochenende einen Tiefschlag seines Parteifreunds Joe Manchin einstecken. Der Senator aus West Virginia hatte in einem TV-Interview überraschend erklärt, dass er trotz aller Kompromissvorschläge gegen Bidens Sozialreformplan stimmen werde, ein Prestigeprojekt des Präsidenten.

Jetzt also auch noch Omikron, das die Biden-Regierung trotz aller Warnungen offenbar unvorbereitet erwischt hat. Bislang konzentrierte sich der Präsident vor allem darauf, die Impf-Quote in den USA nach oben zu treiben, die sich seit Sommer kaum von der Stelle bewegt hatte. 61 Prozent der Amerikaner sind vollständig geimpft. Davon wiederum hat nur jeder Dritte bislang zusätzlich auch eine Booster-Impfung vornehmen lassen. Zu wenig, um die Ausbreitung der neuen Virus-Variante zu stoppen und die Kliniken zu entlasten.

Erst letzte Woche packte Joe Biden die rhetorische Keule aus: "Wir erwarten einen Winter mit schwerer Krankheit und Tod", versuchte er seine Landsleute von der Notwendigkeit einer Impfung inklusive Auffrischung zu überzeugen. Heute, nur wenige Tage vor Weihnachten, wählt der Präsident aufmunterndere Worte. "Es gibt keine Herausforderung, die zu groß ist für Amerika", so Biden. Man sei stets besser und stärker durch jede Krise gekommen "weil wir zusammenstehen als die vereinigten Staaten von Amerika" – das Wort "vereinigte" betont er dabei bedeutungsschwanger.

Schnelltests sind Mangelware

Nur einmal in seiner Rede erhebt der Präsident deutlich seine Stimme. Die Bevölkerung sei durch "gefährliche Fehlinformationen im Kabelfernsehen und in den sozialen Medien" in die Irre geführt worden. Von Unternehmen und Persönlichkeiten, die "Geld verdienen, indem sie Lügen verbreiten und Fehlinformationen zulassen, die ihre eigenen Kunden und ihre eigenen Unterstützer töten können". Da ist er wieder, der Seitenhieb auf Fox News und Facebook.

Vor ein paar Tagen habe der frühere Präsident Trump verkündet, er hätte die Booster-Impfung erhalten. "Vielleicht eine der wenigen Dinge, über die er und ich uns einig sind", so Biden.

Biden weiß, dass er es mit einer zutiefst gespaltenen Nation zu tun hat. Und weil er mit seinen Impf-Appellen bei einem großen Teil der Bevölkerung offenbar kein Gehör findet, schwenkt seine Regierung um auf eine neue Strategie. Um Gefahrenherde schneller zu identifizieren, soll in Zukunft öfter und flächendeckender getestet werden. "Wir müssen mehr testen", so Biden im zweiten Teil seiner Ansprache.

Eine halbe Milliarde Corona-Schnelltests sollen der Bevölkerung dafür ab Januar gratis zur Verfügung gestellt werden. Eine Maßnahme, die das Weiße Haus vor wenigen Wochen noch als nicht notwendig erachtet hatte. Schnelltests sind aktuell Mangelware in den USA. Und selbst dort, wo es sie gibt, sind sie mit 25 Dollar deutlich zu teuer für einen Großteil der Amerikaner, die in vielen Fällen noch nicht einmal eine Krankenversicherung besitzen.

Zusätzlich sollen im ganzen Land neue staatliche Testcenter eingerichtet werden, das erste davon noch in dieser Woche in New York City. Parallel dazu will Biden das Militär mobilisieren, um Ärzteteams, Krankenpfleger, Ausrüstung und medizinisches Gerät in Regionen zu entsenden, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Manche US-Staaten wie zum Beispiel Michigan hatten bereits vor Omikron den Notstand ausgerufen.

Mit einem Hilferuf hatten sich private und staatliche Kliniken im US-Staat Ohio am vergangenen Wochenende zu Wort gemeldet. In ganzseitigen Zeitungs-Anzeigen wandten sich die Klinikchefs direkt an die Bevölkerung: "Wir haben jetzt mehr Covid-19-Patienten in unseren Krankenhäusern als je zuvor", heißt es in der Anzeige. "Und die überwältigende Mehrheit ist ungeimpft. Das ist vermeidbar." Der Hilferuf endet mit einem unmissverständlichen Appell: "Sie müssen sich genauso um sich kümmern, wie wir das tun."

Es ist eine heikle Mission, die der Präsident so kurz vor den Feiertagen zu meistern hat. Joe Biden war mit dem Versprechen angetreten, Amerika sicher durch die Corona-Krise zu führen. Das war das Ticket, das ihm zum Sieg über Donald Trump verholfen hatte. Heute, ein Jahr nach seinem Wahlsieg, kann er unmöglich vor seine Landsleute treten und ihnen sagen, sie dürften zu Weihnachten ihre Familien nicht besuchen.

Bevölkerung wächst so langsam wie nie

Derweil rüsten sich die US-Airlines für den Ansturm auf die Flughäfen. Für diese Weihnachtssaison rechnet die Organisation für Verkehrssicherheit in Washington damit, dass jeder dritte Amerikaner reisen wird. Rund sechs Millionen davon mit dem Flugzeug, ein Anstieg um 184 Prozent gegenüber Weihnachten 2020. Damit erreichen Flugreisen in diesem Jahr 92 Prozent der Auslastung vor Ausbruch der Pandemie im Jahr 2019.

Eine niederschmetternde Zahl kommt von die US-Zensus-Behörde: Die US-Bevölkerung ist 2021 langsamer gewachsen als in jedem anderen Jahr seit Gründung der Vereinigten Staaten. Zurückzuführen sei das einerseits durch strengere Einwanderungsauflagen noch unter Präsident Trump, vor allem aber aufgrund der Todesfälle durch Covid-19. Weder die Spanische Grippe, noch die beiden Weltkriege hatten einen solchen Effekt auf das Bevölkerungswachstum der Supermacht. (Richard Gutjahr aus Washington, 21.12.2021)