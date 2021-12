[Corona-Livebericht] Bund und Länder beraten unter anderem über schärfere Einreiseregeln

[Österreich] Wo man sich vor und während der Feiertage auf Corona testen lassen kann

[Omikron international] Weißes Haus verschärft Kampf gegen Omikron

Deutschland beschließt drastische Einschränkungen wegen Omikron

Israel will vierte Corona-Impfung für über 60-Jährige

In Südafrika sinken trotz Omikron die Fallzahlen – wieso, ist nicht ganz sicher

[Interview] Verbund-Chef Strugl: "Hohe Energiepreise gefährlich für den Standort"

[Porträt] Otto Rafetseder war als Erster für Ärzte ohne Grenzen Österreich im Ausland. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Mutterorganisation erinnert er sich an die Anfänge

[Film] "Matrix: Resurrections": Systemabsturz mit Nostalgiefaktor

[Wissenschaft] Dinosaurier-Embryo im Ei gewährt neue Einblicke

[Sport] Alaba ist Österreichs Fußballer des Jahres 2021

[Chronik] Myanmar: Schlammlawine verschüttet vermutlich 100 Menschen in Jade-Mine

[Blog: Rotte rennt] Enjoy Winter: Radfahren unter Palmen – mit E

[IT-Business] Elon Musk: "Werde dieses Jahr mehr als elf Milliarden Dollar Steuern zahlen"

[ALBUM-Adventkalender: Tür 22] "Erinnerungen": Grenzgänge

[Wetter] Zunächst können sich in Teilen der Niederungen Nebel und Hochnebel halten, in den meisten Fällen setzt sich die Sonne aber rasch durch. Zäher hält sich das Nebelgrau voraussichtlich in den Becken im Süden und Südosten des Landes. Erst in den Abendstunden überzieht dann von Westen her ein Schirm hoher Wolkenfelder den Himmel. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen meist minus 12 bis minus 2 Grad, inneralpin auch deutlich kälter. Tageshöchsttemperaturen minus 4 bis plus 2 Grad.

[Zum Tag] 1937: Der Oberste Gerichtshof von Kanada bestätigt letztinstanzlich den zehnten Absatz des Testaments von Charles Vance Millar, der den Großteil dessen Vermögens der Frau aus Toronto versprach, die innerhalb von zehn Jahren die meisten Kinder zur Welt brachte. Der Absatz hatte das Große Storchenderby ausgelöst.