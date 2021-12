Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Kanzler Karl Nehammer werden am Mittwoch mit den Landeshauptleuten bei einem virtuellen Gipfel beraten. Foto: APA/Neubauer

"Wir können Omikron nicht aufhalten, nur Zeit gewinnen", sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstagabend zur dräuenden Infektionswelle mit der neuen Variante des Coronavirus. Zur Frage, wie Österreich die besagte Zeit gewinnen kann, findet am Mittwoch zu Mittag ein virtueller Gipfel statt, bei dem sich die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten über die nächsten Schritte austauschen will. Am Nachmittag sollen die Ergebnisse dann bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Quarantäne trotz Impfung und Test?

Dabei könnte auch eine Verschärfung der Einreiseregeln aus den von Omikron besonders erfassten Ländern Großbritannien, Niederlande, Norwegen und Dänemark mit Wirkung ab Weihnachten paktiert werden. Ein entsprechender Bericht der "Tiroler Tageszeitung" sorgte am Dienstag jedoch für helle Aufregung in der Tourismusbranche, in der Tiroler ÖVP und bei den Neos. Laut dem Bericht sollen die vier Staaten nämlich als Virusvariantengebiete eingestuft werden: Das würde bedeuten, dass alle Einreisenden nicht nur – neben dem ohnehin nötigen 2G-Nachweis – einen negativen PCR-Test mitbringen müssen, sondern auch jedenfalls zu einer zehntägigen Quarantäne verpflichtet wären.

Der Tiroler Seilbahnensprecher und Nationalratsabgeordnete Franz Hörl schoss sich sogleich in gewohnt polternder Manier auf das Gesundheitsministerium ein: Durch Mücksteins "Missmanagement" würden manche Tourismusregionen entleert, das sei ein "Schlag ins Gesicht für die heimischen Tourismusbetriebe". Auch Neos-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker bezeichnete die kolportierte Verschärfung als "absolut nicht mehr nachvollziehbar", weil selbst die Impfung samt negativem PCR-Test nicht mehr von der Quarantäne entbinden würde.

Allerdings steht die Verschärfung der Einreiseregeln noch nicht fest, wie Mückstein am Dienstagabend ausführte. Er habe die neue Krisenkoordination Gecko um eine Einschätzung zu dieser Frage gebeten, die solle am Mittwoch geliefert werden. Der Molekularbiologe und Mutationsexperte Ullrich Elling – er ist kein Gecko-Mitglied – kann in einer weiteren Beschränkung des Reisens aktuell keinen epidemiologischen Nutzen erkennen, wie er in der "ZiB 2" am Dienstagabend erklärte: "Wir haben schon viel zu viel Omikron im Land." Die Variante breite sich daher hierzulande ohnehin rasant aus, so Elling.

Gecko liefert Einschätzungen

Unklar ist im Vorfeld des Gipfels, ob die vergangene Woche angekündigten Lockerungen der Corona-Regeln zu Silvester zurückgenommen werden. Eigentlich hieß es ja, dass die Sperrstunde – 23 Uhr – zum Jahreswechsel aufgehoben werde. Die Nachfrage, ob diese Lockerung fix sei, ließ Mückstein am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz offen und verwies abermals auf eine ausstehende Einschätzung ("Update") von Gecko.

Was bei den Bund-Länder-Beratungen wohl auch Thema sein dürfte, sind Notfallpläne zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur, falls es durch eine massive Omikron-Welle zu großflächigen Personalausfällen kommt, weil massenhaft Mitarbeiter infiziert oder als Kontaktpersonen in Quarantäne sein könnten. Einige Bundesländer haben bereits Notfallpläne angekündigt.

Booster noch früher?

Unabhängig vom Gipfel am Mittwoch gibt es derzeit Bewegung bei der Frage des Intervalls zwischen Zweitstich und Drittstich. Momentan ist es möglich, sich den Booster frühestens vier Monate nach dem Zweitstich zu holen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert, dass der Zeitraum auf drei Monate verkürzt wird. Auch die deutsche Impfkommission Stiko hat jüngst wegen Omikron das empfohlene Intervall auf drei Monate herabgesetzt. Mückstein sagte am Dienstag, er habe das Nationale Impfgremium "kurzfristig beauftragt", eine Verkürzung zu prüfen. (ta, 22.12.2021)