Die USA erwägen einem Insider zufolge im Falle einer russischen Invasion der Ukraine außergewöhnliche wirtschaftliche Strafmaßnahmen wie Schritte gegen den chinesischen Kommunikationskonzern Huawei. Die US-Exportkontroll-Maßnahmen könnten Russland im Endeffekt daran hindern, Smartphones sowie wichtige Flugzeug- und Autokomponenten zu importieren, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Juristische Grundlage wären Gesetze aus der Amtszeit von Präsident Donald Trump gegen Huawei, die unter der Regierung seines Nachfolgers Joe Biden weiterbestehen.

Abhängigkeiten

So werde etwa der russische Markt für Mobiltelefone von ausländischen Konzernen wie Apple, Samsung und Huawei dominiert, sagte der Insider. Da die Halbleiter in Huawei-Geräten auch Teile beinhalteten, die in den USA entworfen worden seien, könnten die Strafmaßnahmen auf diesem Weg Russland treffen. Das Land würde so den Zugang zu zahlreichen Industrie- und Konsumtechnologien verlieren. Die US-Regierung werde sich eng mit den wichtigsten Partnern in Europa und Asien absprechen, die von derartigen Maßnahmen ebenfalls betroffen sein könnten, hieß es weiter.

Den Angaben zufolge sollten die Maßnahmen im Laufe des Dienstags auf hoher Ebene diskutiert werden. Sie wären zusätzlich zu Wirtschaftssanktionen, die die USA im Falle eines Einmarsches verhängen wolle. Bewegungen von russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine haben im Westen Besorgnis ausgelöst. Die Regierung in Moskau verneint Invasionspläne und macht den Westen für die Spannungen verantwortlich. (Reuters, 22.12.2021)