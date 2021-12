Definitiv kein Impfgegner: Der "Bergdoktor" Hans Sigl. Foto: imago images/Photopress Müller

Der als "Bergdoktor" bekannte Schauspieler Hans Sigl macht sich in Zeiten von Corona für das Impfen stark und bekommt dafür viel Gegenwind in den sozialen Netzwerken. Impfgegner empörten sich, dass er als "Bergdoktor" so nett sei und dann aber auf Facebook für das Impfen werbe, sagte Sigl der Deutschen Presse-Agentur. "So schnell kann es gehen, dass man erkennt, dass ein Schauspieler ein Schauspieler ist, und kein 'Bergdoktor'."

"Bergdoktor würde rund um die Uhr impfen"

In die Serie wurde die Pandemie nicht eingebaut, dort gibt es kein Corona. Aber, so sagte Sigl: "Der "Bergdoktor" würde rund um die Uhr impfen." Auf Facebook teile er wissenschaftliche Fakten zum Thema Impfen, sagte der 52-Jährige. "Ich bin nur Multiplikator. Dazu stehe ich und dazu nutze ich meine Reichweite."

Hans Sigl nutzt seine Reichweite als "Multiplikator" wissenschaftlicher Informationen. Screenshot: Facebook

Natürlich bekomme er auch viel Zustimmung. "Aber die Gegner werden immer radikaler. Es macht ein bisschen Angst und besorgt mich, zu sehen, was da in unserer Gesellschaft entsteht." Auf Proteste auf seiner Facebook-Seite reagiere er mit Humor, guter Laune und Gelassenheit. Die 15. Staffel der Serie startet im Jänner auf ORF 2. (APA, 22.12.2021)