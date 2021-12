Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Wien-Brigittenau. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wien – Zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren sollen bei einer Wohnungsparty in Wien-Brigittenau vergewaltigt worden sein. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz in der Nacht auf Sonntag. Einer der beiden Verdächtigen im Alter von 18 Jahren konnte demnach noch vor Ort festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert werden. Der andere wurde auf freiem Fuß angezeigt. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um syrische Staatsbürger.

Die Exekutive hielt sich am Dienstag mit der Bekanntgabe von Einzelheiten aus Gründen des Opferschutzes zurück. Man sei am Sonntag um 0.30 Uhr wegen des Verdachts der beiden Vergewaltigungen im Rahmen einer Party gerufen worden. Das jüngere Opfer wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ob sich weitere Personen in der Wohnung aufhielten, wollte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Zwei weitere Mädchen alarmierten Polizei

Die Zeitung "Österreich" berichtete am Dienstag, dass sich die Party und der mutmaßliche Missbrauch in einer Airbnb-Wohnung zugetragen hätten. Die Burschen hätten vier Mädchen zu der Feier eingeladen, aber im Lauf des Abends plötzlich die Tür versperrt. Zwei Mädchen konnten demnach flüchten und die Polizei alarmieren. (APA, red, 22.12.2021)