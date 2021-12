Die CES 2022 dürfte, wenn überhaupt, nur eine sehr reduzierte Vor-Ort-Veranstaltung werden. Foto: AFP/Robyn Beck

Wegen der Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron haben mehrere US-Großkonzerne der Technologiemesse CES in Las Vegas eine Absage erteilt. Amazon, Facebook-Eigner Meta Platforms, Twitter wie auch Pinterest und der Mobilfunker T-Mobile kündigten in der Nacht auf Mittwoch an, keine Mitarbeiter zu der Konferenz zu schicken, die vom 5. bis zum 8. Jänner stattfindet.

Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US gab bekannt, der Großteil ihres Teams werde nicht hinfahren und Firmenchef Mike Sievert auch keine Rede halten. Qualcomm, Sony und Google halten hingegen an ihren Plänen fest und wollen teilnehmen. Der Ausrichter verlangt, dass Anwesende geimpft sind und Masken tragen.

Physisches Comeback wackelt

Auf der jährlich ausgerichteten CES stellt die Technologiebranche ihre neuesten Trends und Geräte vor. In der Vergangenheit trafen dort mehr als 180.000 Personen aus aller Welt zusammen.

Während die Messe Anfang diesen Jahres aufgrund der Pandemie als rein virtuelle Veranstaltung abgewickelt worden war, wollte man 2022 wieder zurück ins traditionelle Format wechseln. Sollten weitere große Absagen folgen, droht dem Event aber das Schicksal des letztjährigen Mobile World Congress. Dieser fand, nachdem man versucht hatte, die Veranstaltung mit einem verbesserten Sicherheitskonzept zu retten, infolge des Ausfalls vieler wichtiger Teilnehmer letztlich nicht statt. (APA, red, 22.12.2021)