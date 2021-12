Sara Hector liegt zur Halbzeit in Führung. Foto: AP/Trovati

Sara Hector hat im Riesenslalom von Courchevel am Mittwoch die Bestzeit im ersten Durchgang aufgestellt. Die Schwedin, die vor sieben Jahren in Kühtai bereits ein Weltcup-Rennen gewann, liegt elf Hundertstel vor Tessa Worley aus Frankreich. Vortages-Siegerin Mikaela Shiffrin ist als Drittplatzierte +0,34 Sekunden zurück. "Es ist natürlich cool, dass ich so schnell war. Der Hang liegt mir", sagte Hector im ORF.

Sofia Goggia, aktuell Zweite im Gesamtweltcup, schied im Mittelteil nach einem Fahrfehler aus. Bereits beim ersten Riesenslalom in Courchevel am Dienstag war die Italienerin nicht ins Ziel gekommen.

Bei strahlendem Sonnenschein war einmal mehr Ramona Siebenhofer die schnellste Österreicherin, nach dem ersten Lauf belegt sie Platz acht. Auch Stephanie Brunner und Katharina Truppe werden im zweiten Durchgang dabei sein, sie kämpfen um eine Platzierung in den Top-15. Katharina Huber zeigte erneut eine starke Leistung, mit Startnummer 52 gelang ihr mit einer Fahrt in die besten 20 souverän die Qualifikation für den zweiten Durchgang, der auch mit Elisa Mörzinger, Franziska Gritsch und Ricarda Haaser stattfindet.

Der zweite Lauf beginnt um 13 Uhr (live ORF 1). In Courchevel wird am Mittwoch der zweite Riesenslalom als Ersatzrennen für Killington nachgeholt. (luza, 22.12.2021)

Ergebnisse des 1. Durchgangs:

1. Sara Hector (SWE) 1:06,71

2. Tessa Worley (FRA) 1:06,82 +0,11

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:07,05 +0,34

4. Marta Bassino (ITA) 1:07,10 +0,39

5. Petra Vlhova (SVK) 1:07,30 +0,59

6. Michelle Gisin (SUI) 1:07,52 +0,81

7. Federica Brignone (ITA) 1:07,64 +0,93

8. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:07,81 +1,10

9. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:07,82 +1,11

10. Meta Hrovat (SLO) 1:07,95 +1,24

11. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:08,00 +1,29

12. Stephanie Brunner (AUT) 1:08,05 +1,34

13. Katharina Truppe (AUT) 1:08,75 +2,04

14. Camille Rast (SUI) 1:08,76 +2,05

15. Wendy Holdener (SUI) 1:09,29 +2,58

weiter: 17. Katharina Huber (AUT) 1:09,52 +2,81 23. Elisa Mörzinger (AUT) 1:09,77 +3,06 25. Ricarda Haaser (AUT) 1:09,89 +3,18 26. Franziska Gritsch (AUT) 1:09,99 +3,28 33. Nina Astner (AUT) 1:10,72 +4:01

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Nina O'Brien (USA), Sofia Goggia (ITA), Elena Curtoni (ITA)