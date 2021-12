Es ist erst wenige Tage her, dass man gefühlt rund um die Uhr nur am Essen und Trinken war. Weihnachten ist bei vielen üblicherweise das Genuss-Highlight des Jahres. Ebenso wichtig ist für einige der Silvesterabend. Denn auch hier gibt es traditionellerweise Gerichte, die eben fast ausschließlich an diesem Tag auf den Tisch kommen.

Welche Getränke gibt's bei Ihnen zu Silvester? Foto: Canetti Getty Images/iStockphoto

Mit Käse, Gemüse, Fleisch oder Fisch zubereitet, ist Raclette-Essen bei vielen beliebt. Vor allem für Gruppen eignet sich das relativ unkomplizierte Menü, das man außerdem gut vorbereiten kann. Auch Fondue steht hoch im Kurs, ebenso wie Gulasch, zahlreiche Snacks und Chips. Regional gibt es Unterschiede, was zu Silvester gespeist wird. Ein Schweinsrüssel oder gar ein ganzer Sauschädel gehören für manche einfach dazu. Als Nachspeise werden oft Punschkrapferl oder Glücksschweine aus Brioche gegessen. Da der Abend meist feuchtfröhlich über die Runden geht, wird gern zu Sekt oder Prosecco, aber auch zu Cocktails, Bowlen und diversen Schnäpsen gegriffen.

Wie sieht Ihre kulinarische Silvester-Tradition aus?

Was essen und trinken Sie am liebsten? Haben Sie die Einkäufe schon erledigt? Oder gehen Sie lieber auswärts essen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 31.12.2021)