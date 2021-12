Zur Auswahl sollen virale Rezepte stehen, die User aus Videos kennen dürften. Foto: Virtual Dining Concepts / Tiktok

Lustige Beiträge und kurzweilige Koch- oder Tanzvideos: Tiktok ist bekannt für seine reichweitenstarken Trends, die immer wieder Millionen Nachahmer zum Mitmachen animieren. Zum Beispiel eroberte 2021 ein Rezept für Pasta mit gebackenen Tomaten und Feta die Herzen der Tiktok-User. Jetzt geht die Kurzvideoplattform einen Schritt weiter – und startet einen Essenslieferdienst mit Fokus auf virale Rezepte.

Für die Umsetzung geht das Unternehmen laut "9to5Mac" eine Partnerschaft mit Virtual Dining Concepts ein und will ab kommendem Jahr etwa 300 Standorte in den USA beliefern. Das US-Unternehmen unterstützte bereits den Youtuber "Mr Beast" bei seinem Projekt, ein eigenes Burgerlokal zu eröffnen. Tiktok will Ende 2022 mehr als 1.000 sogenannte "Geisterküchen" betreiben, also Restaurants, die ausschließlich Essen liefern.

Virale Rezepte

Bei Bestellung sollen virale Tiktok-Gerichte wie die Feta-Tomaten-Pasta, Smash-Burger oder Mais-Rippchen zur Auswahl stehen. Ersteres war laut "Techcrunch" das meistgegoogelte Gericht des Jahres. Ob es sich dabei um eine fixe Speisekarte oder ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, ist laut den Berichterstattern noch unklar. Die Rezeptersteller sollen jedenfalls Anerkennung für die Speisen erhalten, die "während der gesamten Partnerschaft an prominenter Stelle präsentiert werden".

"Der Erlös aus den Verkäufen von Tiktok Kitchen kommt sowohl den Schöpfern zugute, die den Menüpunkt inspiriert haben, als auch anderen Schöpfern, die sich auf der Plattform ausdrücken wollen, ganz im Sinne von Tiktoks Mission, Kreativität zu fördern und den Nutzern Freude zu bereiten", sagt Tiktok zu seinem neuen Projekt. Die Plattform versuche eigenen Aussagen zufolge nicht, ein echtes Restaurant zu werden. Viel eher wolle man Fans virale Speisen zugänglich machen. (red, 22.12.2021)