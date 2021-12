Die Beschwerde der Grünen an den Presserat im Wortlaut

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Frauensprecherin der Grünen Mag. Meri Disoski und die Mediensprecherin der Grünen Mag. Eva Blimlinger ersuchen um die Einleitung eines Verfahrens gegen den Medieninhaber Falter betreffend untenstehenden Abbildung in Falter 51-52/21 in der Beilage Best of Böse.

Diese Abbildung ist in hohem Maße sexistisch, herabwürdigend, ja geradezu empörend. Gezeigt wird mutmaßlich die Bundesministerin für Frauen, Medien und Integration MMag. Dr. Susanne Raab oder die Lebensgefährtin des Bundeskanzler a.D. Sebastian Kurz Susanne Thier mit entblöster Brust mit einem Baby in den Armen in der Vorbereitung dieses zu stillen. Die Zeichnung lässt die Frau nicht eindeutig erkennen. Das Ganze ist in einem Setting beschrieben mit Die liebe Familie, in dem auch Politiker abgebildet sind und auf Susanne Raab oder Susanne Thier blicken. Susanne Raab/Susanne Thier ist die einzige Frau in dieser Abbildung und wird hier auf eine Mutterrolle festgelegt noch dazu in einem sexualisierten Zusammenhang.Abgesehen davon ist, wenn es Susanne Thier ist eine Privatperson betroffen.

Au unseren Sicht liegt hier ein Verstoß gegen Punk 7.2 des Ehrenkodex vor wonach jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechts unzulässig ist.