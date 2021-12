Sebastian Meises "Große Freiheit" hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Viennale

Der österreichische Film "Große Freiheit" hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Sebastian Meises homosexuelles Liebesdrama schaffte es auf die Shortlist von insgesamt fünfzehn Kandidaten, teilte die Oscar-Akademie in Beverly Hills im US-Staat Kalifornien am Dienstag (Ortszeit) mit. Insgesamt hatten sich 93 Länder für 2022 um den Oscar in der Sparte "International Feature Film" beworben.

Neben "Große Freiheit" kamen unter anderem auch "Ich bin dein Mensch" (Deutschland), "Drive my Car" (Japan), "The Hand of God" (Italien), "Compartment No 6" (Finnland), "Flee" (Dänemark), "The Worst Person in the World" (Norwegen) und "A Hero" (Iran) in die Vorauswahl. Am 8. Februar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welche fünf Kandidaten von der Shortlist in die Endrunde um den Oscar kommen. Die Oscar-Preisverleihung soll dann am 27. März in Hollywood über die Bühne gehen.

Die Liebe

Bei Meises Streifen steht Hans im Mittelpunkt, gespielt von Shootingstar Franz Rogowski. Er wird im Nachkriegsdeutschland wegen seiner Homosexualität über die Jahre hinweg immer wieder inhaftiert. Dabei entwickelt sich mit der Zeit eine alle Unbilden überdauernde Liebesgeschichte mit dem Insassen Viktor (Georg Friedrich).

In der Sparte "Bester Dokumentarfilm" ist neben "Flee", "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" und "The Velvet Underground" auch "Simple as Water" in die engere Auswahl gekommen. Dafür begleitete Regisseurin Megan Mylan über fünf Jahre hinweg syrische Familien in fünf Ländern und zeigt die Folgen von Krieg und Trennung. Zu den Porträtierten gehört auch ein Vater, der nach Deutschland geflüchtet ist.

Doppelte Chance

Der deutsche Star-Komponist Hans Zimmer (64) hat diesmal gleich doppelte Chancen: Der gebürtige Frankfurter schaffte es mit seinen Kompositionen für das Science-Fiction-Drama "Dune" und für das James-Bond-Spektakel "Keine Zeit zu sterben" auf eine Shortlist von 15 Anwärtern. Auch sein britischer Kollege Jonny Greenwood ist mit dem Soundtrack für "The Power of the Dog" und für "Spencer" zweifach im Rennen.

Weitere Kandidaten sind Alexandre Desplat ("French Dispatch"), Germaine Franco ("Encanto") und Alberto Iglesias ("Parallele Mütter"). Zimmer hatte es zuletzt 2018 in die Oscar-Endrunde geschafft – seine elfte Nominierung verdankte er damals der Filmmusik für Christopher Nolans Kriegsdrama "Dunkirk". Für "Der König der Löwen" hatte Zimmer 1995 den Oscar entgegengenommen. (22.12.,2021)