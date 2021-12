Auf Gran Canaria weiß man mehr. Denn wenn es nur ein Irrtum wäre, hätte man die Kalender ja wohl eingestampft. Oder nicht in den Verkauf gebracht. Aber in Maspalomas, dem Touri-Hotspot am Südzipfel der größten Kanareninsel, wurden die 2023er-Kalender prominent und ohne Verramsch-Rabatt feilgeboten.

Wer fragte, was das solle, bekam ein "You really do not know?" zu hören.

So was funktioniert: Zwei Tage später mutmaßte man in Strandcafés, dass das ja auch schon beim aufmerksamen Reinhören ins Englische 2022 klar werde: "twentytwenty, two" prophezeie die Version 2.0 des ersten Corona-Jahres. Und die könne, solle und dürfe man bitte überspringen.

Schließlich sei ja 2021 auch eher unleiwand gewesen.