So lange in der Pfanne backen, bis der untere Teil der Frittata gestockt ist. Den geriebenen Parmesan drüberstreuen (oder auch gleich in die Eimasse rühren) und kurz im Backofen unter dem Grill bräunen. Alternativ mithilfe eines Tellers oder Deckels umdrehen und fertig backen (ca. 3–5 Minuten).