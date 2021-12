Der Verfassungsgerichtshof hat zwei weitere Entscheidungen seiner Dezember-Session veröffentlicht. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Vorarlberg aufgehoben, mit dem einem Mann die Annahme des Familiennamens seiner alevitischen Vorfahren versagt wurde. Damit sei er in seinem Recht auf Privat- und Familienleben verletzt worden, heißt es in einer Aussendung des VfGH. Gesetzeskonform ist dagegen eine Verordnung des Innenministers, mit der die Zahl der Sprachinstitute beschränkt wird, deren Deutsch-Diplome anerkannt werden.

Im Namensänderungsfall begründete der Österreicher mit türkischen Wurzeln seinen Wunsch damit, dass in den 1930er Jahren die Namen alevitischer Familien im Zuge eines türkischen Namensänderungsgesetzes zwangsweise geändert worden seien. Er wolle wieder jenen Familiennamen annehmen, den seine Vorfahren getragen hatten, um damit die Verbindung zu seiner Familie auszudrücken.

Kein "gebräuchlicher" Name

Laut Namensänderungsgesetz wird allerdings eine Änderung dann ausgeschlossen, wenn der gewünschte Name "für die Kennzeichnung von Personen im Inland nicht gebräuchlich" ist. Diese Regelung beanstandet der VfGH nicht, wenn darauf abgezielt wird, "dass Familiennamen einen realen Bezugspunkt in der gesellschaftlichen Entwicklung der Namen in Österreich haben müssen und nicht frei erfunden werden dürfen".

Allerdings würde Migration dazu führen, dass sich die in Österreich gebräuchlichen Familiennamen ändern, argumentiert der VfGH. Österreicher hätten nicht selten Migrationshintergrund. "Dies ist kein besonderes Phänomen der heutigen Verhältnisse, sondern ein durchaus kennzeichnendes Merkmal der österreichischen Geschichte und der Zusammensetzung seiner Bevölkerung." Der historische Familienbezug stelle gerade in diesem Kontext für viele Menschen einen wichtigen Bestandteil ihrer durch Art. 8 EMRK geschützten persönlichen Identität dar, heißt es im Erkenntnis. Das gelte umso mehr, als die frühere Namensänderung in der Türkei durch Druck erzwungen wurde und schon allein deshalb der Name in Österreich nicht gebräuchlich sein könne.

Beschränkung der Sprachinstitute erlaubt

Vor dem VfGH gehalten hat dagegen eine Verordnung des Innenministers. Diese beschränkte die Zahl der Sprachinstitute, deren Deutsch-Diplome in Österreich anerkannt werden – und zwar auf das Österreichische Sprachdiplom Deutsch, das Goethe Institut, die Telc GmbH und den Österreichischen Integrationsfonds. Das Verwaltungsgericht Wien hatte im Fall einer Beschwerdeführerin aus Afrika vorgebracht, dass damit Personen in vielen Teilen der Welt keinen Zugang zu einem anerkannten Sprachkurs hätten und deshalb der Gleichheitsgrundsatz verletzt worden sei.

Diese Ansicht teilte der VfGH nicht. Die Behörde dürfe durchaus nur bestimmte Institute mit hohen Qualitätsstandards und Fälschungssicherheit auswählen. Allein der Umstand, dass man für eine Prüfung unter Umständen in ein anderes Land reisen müsse, mache die Regelung nicht unsachlich. So gebe es auch im Internet Vorbereitungsmöglichkeiten und in der Verordnung außerdem Härtefall-Regelungen. So seien etwa Personen von diesem Nachweis befreit, die aus physischen oder psychischen Gründen nicht in der Lage sind, den erforderlichen Sprachnachweis zu erbringen. (APA, 22.12.2021)