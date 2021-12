Vergibt pro Jahr 23 Millionen an Privatrundfunk und 20 für Digitalisierung plus 13,5 für TV-Produktionen

Oliver Stribl, hier als RTR-Geschäftsführer bei den Österreichischen Medientagen 2021, wechselt zur Wien Holding. Foto: APA/Medientage/JOHANNES BRUNNBAUER

Wien – Oliver Stribl, Geschäftsführer der Medienförderstelle RTR, verlässt das Bundes-Unternehmen und wechselt in die Geschäftsführung der stadteigenen Wien Holding. Das gab der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke am Donnerstag bekannt. Die Funktion des RTR-Geschäftsführers ist 2022 turnusmäßig neu auszuschreiben, besetzt wird sie vom Bundeskanzler oder einem von ihm betrauten Medienminister.

Millionenschwere Förderstelle

Die RTR – de facto ihr Geschäftsführer, unverbindlich beraten von Beiräten – vergibt pro Jahr 20 Millionen Förderung an kommerzielle Privatsender, drei Millionen an nichtkommerzielle, zudem 13,5 Millionen Euro für TV-Produktionen. Ab 2022 vergibt die RTR zudem jährlich 20 Millionen neue Digitalförderung an klassische Medien; im ersten Jahr sogar mehr als 50 Millionen Euro.

Stribl, zuvor Geschäftsführer des Branchenverlags Manstein (Horizont) und langjähriger Leiter des Presse- und Informationsdienstes der Stadt Wien, wurde im Sommer 2017 noch vom damaligen Medienminister Thomas Drozda (RTR) zum Geschäftsführer der RTR bestellt. Sein Vertrag als Geschäftsführer des Medienteils der RTR läuft wie berichtet bis zum Sommer 2022.

Wechsel ins Management des Wiener Riesen

Stribl wechselt nun mit März 2022 in die Geschäftsführung der Wien Holding neben Kurt Gollowitzer und Sigrid Oblak.

Wegen zusätzlicher Aufgaben und Wachstums der Wien Holding habe das stadteigene Unternehmen zusätzlich zu den beiden bereits bestehenden Mitgliedern der Geschäftsführung deshalb eine dritte Geschäftsführungsposition im Oktober 2021 ausgeschrieben, hieß es Mittwoch in einer Aussendung der Wien Holding.

Die Ausschreibung sei gemäß Stellenbesetzungsgesetz des Bundes erfolgt. Die Bewerbungsfrist endete mit 9. November 2021. Abgewickelt wurde die Ausschreibung vom Personalberatungsunternehmen Alto Partners. Nun sei die Hearing-Phase abgeschlossen, und die Entscheidung über die künftige Geschäftsführung ist gefallen.

Karriere in der Stadtkommunikation



Oliver Stribl wurde am 13. Jänner 1974 in Wien geboren. Er hat das Studium der Politikwissenschaft an der Universität Wien abgeschlossen, mit Nebenfach Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Nach Abschluss seines Studiums war er in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Von 2006 bis 2015 war er beim Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53 – PID) beschäftigt, erst als Projektleiter für Kundenbeziehungsmanagement, ab 2009 als Leiter des Landesmediendienstes und ab 2011 als Abteilungsleiter des PID. 2015 wurde Stribl Geschäftsführer der Manstein Verlag GmbH, seit 2017 ist er als Geschäftsführer der Medien Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) tätig.

540 Millionen Umsatz

In der Wien Holding erwirtschaften nach deren Angaben mehr als 3.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen jährlichen Umsatz von rund 540 Millionen Euro. Zu ihren rund 75 Unternehmen gehören etwa Therme Wien, Wiener Stadthalle, Twin City Liner, Schiffsstation am Schwedenplatz und Hafen Wien. Jährlich baue sie 1.500 Wohnungen pro Jahr. Betätigungsfelder sind auch der Wirtschaftspark Breitensee und neue Stadtviertel wie Neu Leopoldau oder Neu Marx.

Zur Wien Holding gehört auch die WH Media mit dem Stadtfernsehsender W24 und Eurocomm-PR. (red, 22.12.2021)