Sebastian Kurz und Susanne Thier in der "Falter"-Satiremontage (Ausschnitt). Foto: Montage Falter / Best of Böse

Wien – Die "Falter"-Montage von Sebastian Kurz und Susanne Thier mit entblößter Brust und Kind als Heilige Familie für die jährliche Satirebeilage "Best of Böse" hat für heftige Debatten und Kritik sowie einige Beschwerden beim Presserat gesorgt.

"Falter"-Herausgeber Armin Thurnher hat am Donnerstag in seiner "Seuchkolumne" auf die Vorwürfe reagiert. "Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten", zitiert er eingangs Karl Kraus, um später klar zu stellen, er möchte seinen Versuch, die "Best of Böse"-Satire zu erklären, "nicht als das Eingeständnis verstanden wissen, es handle sich um eine schlechte Satire." "In schlichten Worten" gehe es in diesem Bild "nur darum, Leute zu verarschen, die ihrerseits das Bild der Familie und vieles andere missbraucht haben, um das Publikum zu verarschen. Es geht darum, Leute mit einer drastischen Inszenierung zu verarschen, die uns vier Jahre lang mit drastischen Inszenierungen verarscht haben!"

Was sei obszön, fragt Thurnher: "der gemalte barocke Nippel einer barocken Madonna mit Frau Thiers aufmontiertem Antlitz oder die Untat, um eines persönlichen politischen Vorteils willen alleinerziehenden Frauen mehr als eine Milliarde für die Nachmittagsbetreuung von Kindern zu entziehen (man könnte viele andere Untaten nennen)?" Statt sich das zu fragen, so der "Falter"-Herausgeber "sudern die Zensorinnen im Namen des guten Geschmacks (welch fortschrittlicher Begriff!) einfach los, weisen auf gemutmaßte Autorschaften hin, fordern personelle Konsequenzen und bedauern, dass ihnen nur die milden Mittel der Anrufung des Presserats zur Verfügung stehen – der, wenn er bei Trost ist, den Teufel tun wird – und nicht die etwas drastischeren der Inquisition."

Und wie sehen Satiriker diese "Falter"-Satire?

"Satire darf ..."

TV-Satiriker Peter Klien startet Mitte Jänner seine Late-Night-Show "Gute Nacht Österreich" neu am Freitagabend im ORF. DER STANDARD bat ihn um seine Sicht der "Falter"-Montage. Kliens Antwort fällt subtil aus:

"Satire darf alles. Wenn sie es dann auch noch schafft, weder geschmacklos, sexistisch, unaktuell und inhaltlich belanglos zu sein, sehe ich es als Vorteil."



"Der Bobo und die Boobs"

Fritz Jergitsch, Gründer des Satireportals "Tagespresse", kommentiert die "Falter"-Aktion auf STANDARD-Anfrage naturgemäß ebenfalls – satirisch:

"Als seriöses Medium kommentieren wir keine Satire und Spaßpostillen. Wir hoffen auf eine umfassende Aufarbeitung im neuen Buch "Der Bobo und die Boobs".*

Die "Falter"-Montage sorgt seit Dienstag für heftige Debatten auf Twitter und im STANDARD-Forum. Familienministerin Susanne Raab bezeichnete das Sujet als "sexistisch und geschmacklos". Eva Blimlinger und Meri Disoski von den Grünen schickten eine Beschwerde an den Presserat, die Darstellung sei "in hohem Maße sexistisch, herabwürdigend, ja geradezu empörend".

Der Presserat berichtete am Mittwoch von mehreren Beschwerden über die "Falter"-Montage. Das Selbstkontrollorgan beurteilt Medieninhalte aus medienethischer Perspektive.

Die jährliche "Falter"-Beilage "Best of Böse" zitiert diesmal optisch die "Kurier"-Wochenendbeilage "Freizeit", über der Montage steht als Logo "Geilzeit". Die Titelgeschichte – eine fiktiv-satirische "Homestory" beim nunmehrigen Privatmann Kurz und seiner Frau – wird angekündigt mit: "Die liebe Familie" – und den "besten Tipps für den stilvollen Rückzug ins Privatleben". Ex-Kanzler Kurz führt die "Best of Böse"-Liste an, vor FPÖ-Chef Herbert Kickl und der "Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz. (fid, 23.12.2021)