19.40 REPORTAGE

Re: Zwischen den Fronten – Lebensretter an Polens Ostgrenze Die Ärztin Anna Borkowska will mit anderen Medizinern der Organisation Medycy na granicy herumirrenden Geflüchteten an der belarussischen Grenze helfen. Kaum im Grenzgebiet angekommen, werden die Autos der Helfer demoliert. Bis 20.15, Arte

20.15 NOSTALGIE

Sissi (A 1955, Ernst Marischka) Ach, Franzl! Bevor der ORF am 28. 12. mit der neuen Miniserie Sisi startet, gibt es zum Vergleich noch jenen Film, vor dem Romy Schneider später ein Schauspielerinnenleben lang auf der Flucht sein sollte. Bis 22.00, ORF 2

20.15 FANTASY

Der Sternwanderer (Stardust, USA/GB 2007, Matthew Vaughn) In der Verfilmung von Neil Gaimans Fantasy-Roman gilt es, der Angebeteten einen herabgefallenen Stern zu bringen – ohne Rücksicht auf Verbote. Mit dabei: Robert De Niro als fliegender Pirat. Bis 22.15, Arte

22.00 ROMCOM

Tatsächlich ... Liebe (Love Actually, USA/F/GB 2003, Richard Curtis) Eine Art Best-of-Compilation als ultimative Weihnachts-Romcom: London zur Vorweihnachtszeit! Hugh Grant als Schlawiner!! Bill Nighby als abgehalfterter Rock-Star!!! Bis 0.10, ORF 1

22.15 BRITISCHER HUMOR

Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft (Monty Python’s And Now for Something Completely Different, GB 1971, Ian MacNaughton) "And now for something completely different": Der erste Spielfilm der britischen Komikertruppe versammelt über 40 Sketch-Highlights aus den ersten beiden Staffeln ihrer legendären Fernsehserie – vom tödlichsten Witz der Welt bis zur Frauengilde, die die Schlacht von Pearl Harbor nachstellt. Immer wieder gut! Bis 23.40, Arte

Stellt mit Freundinnen die Schlacht von Pearl Harbor nach: Eric Idle als Rita Fairbanks in "Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft", Arte, 22.15 Uhr. Foto: Kettledrum Lownes Production / David Muir

0.05 DRAMA

Das Ende einer Affäre (The End of the Affair, GB/USA 1999, Neil Jordan) Liebe in Kriegszeiten: Der Schriftsteller Maurice Bendrix (Ralph Fiennes) spürt dem abrupten Ende einer Affäre nach. Neil Jordan verfilmte Graham Greenes Roman als nüchternes Drama mit einer souveränen Julianne Moore in der Hauptrolle. Bis 1.45, ZDF