Rowby-John Rodriguez ist ausgeschieden. Foto: imago images/Pro Sports Images

London – Für Rowby-John Rodriguez ist bei der Darts-WM in London in der 2. Runde Endstation gewesen. Der 27-Jährige stand am Mittwoch in der Nachmittagssession im Alexandra Palace gegen den Engländer Luke Humphries auf verlorenem Posten und kassierte eine 0:3-Niederlage. Damit liegt es an seinem jüngeren Bruder Rusty-Jake, die Familienfahnen hoch zu halten, der ab dem Heiligen Abend 21-Jährige bekommt es am Donnerstagabend mit Chris Dobey zu tun.

Bereits zuvor ist am Nachmittag der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattet gewesene Mensur Suljovic in seinem Zweitrundenspiel gegen den Schotten Alan Soutar im Einsatz. Als Preisgeld haben alle zumindest 15.000 Pfund (17.589 Euro) sicher. (APA, 22.12.2021)