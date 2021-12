Foto: APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der Bund will den Ländern ein möglichst breites Impfangebot vorschreiben, Salzburg hat darauf bereits reagiert. Nach den heftigen Protesten hat sich die Landesverwaltung dazu durchgerungen, auch an den Feiertagen Corona-Tests anzubieten. Ursprünglich sollten ja der 25. und der 26. Dezember testfrei sein. Nun gibt es zumindest am 25. Dezember die Möglichkeit, sich testen zu lassen, der 26. ist weiterhin testfrei. Auch am 1. Jänner soll getestet werden können.

Konkret stehen 29 Spar-Filialen und McDonald’s-Läden zur Verfügung, wo man am 25. und am 1. bis neun Uhr morgens seinen Gurgeltest abgeben kann. Dazu kommen noch Drive-in-Stationen in Wals-Siezenheim, in Hallein, in Schwarzach im Pongau, in Tamsweg und in Zell am See. An den Werktagen stehe auch in den Ferien die gewohnte Testinfrastruktur in allen Bezirken zur Verfügung, heißt es vonseiten des Landespressebüros: "PCR-Test-Ergebnisse sind 72 Stunden gültig. Wenn man also zum Beispiel am 24. Dezember testet, kommt man mit dem Ergebnis über das Weihnachtswochenende." (neu, 23.12.2021)