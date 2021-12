Clement Noel ist im Stangenwald aktuell das Maß aller Dinge. Foto: AFP/TIZIANA FABI

Madonna di Campiglio – Clement Noel ist der aktuell wohl stärkste Slalomfahrer in skialpinen Angelegenheiten. Das bestätigte der Franzose am Mittwoch einmal mehr. Er ist auf bestem Weg, in der noch jungen Slalomsaison weiter makellos zu bleiben und nach dem Erfolg in Val d'Isère auch in Madonna di Campiglio zu gewinnen. Der 24-Jährige führt nach dem ersten Durchgang des Flutlichtrennens im Trentino in 45,73 Sekunden über fünf Zehntel vor dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag (+0,53) und bereits 0,7 vor dem Schweden Kristoffer Jakobsen.

Unter einer Sekunde Rückstand blieben mit dem Briten Dave Ryding (0,73), dem Franzosen Alexis Pinturault (0,8) und dem Italiener Alex Vinatzer (0,92) nur noch drei weitere Läufer. Der Norweger Henrik Kristoffersen lag als Siebenter bereits 1,34 Sekunden hinter Noel.

Lichtblick Strolz

Als bester Österreicher rangierte überraschend Johannes Strolz (1,56) an elfter Stelle. Fabio Gstrein (1,65) reihte sich auf Platz 14 ein. Vergleichsweise flott unterwegs war auch Dominik Raschner (1,76), der mit Startnummer 52 auf Platz 19 carvte und damit schneller war als Michael Matt (20./1,84).

Manuel Feller und Marco Schwarz sind jeweils wenige Tore vor dem Ziel gescheitert. Beiden Österreichern wurde auf der Piste Canalone Miramonto eine Welle vor dem Zielfinish zum Verhängnis. Feller war schon in Val d'Isere ausgeschieden, Schwarz hat nach einer Sprunggelenksverletzung noch etwas Trainingsrückstand.

"Es ist gut gegangen, auch wenn die Piste teilweise etwas rippig war", erklärte Strolz, der mit der Nummer 38 unterwegs war. "Mir taugen Flutlichtslaloms generell. Und den Hang mag ich gerne, er lädt zum Attackieren ein."

"Ich wollte noch Zeit rausholen, war aber offenbar nicht bereit dafür", erklärte Schwarz im ORF. Die Verhältnisse seien sehr speziell gewesen. "Oben sehr glatt, unten brutal aggressiv. Aber das soll keine Ausrede sein." Feller sagte: "Ich wusste, unten ist viel Zeit drin. Bei diesen Bedingungen haben wir viel Aufholbedarf. Ich war aber zu hundert Prozent selber schuld.

Die Qualifikation für die Entscheidung (20.45 Uhr, ORF 1) verpasst hat Marc Digruber (2,61). Der 33-jährige Niederösterreicher war für Christian Hirschbühl ins ÖSV-Team gerutscht, nachdem der Sieger des Parallelrennens in Lech/Zürs wegen eines positiven Corona-Tests nicht dabei sein konnte. Slalom-Vizeweltmeister Adrian Pertl kann nach einem Kreuzbandriss diesen Winter nicht mehr mitwirken. (honz, APA, 22.12.2021)

Weltcup-Slalom am Mittwochabend in Madonna di Campiglio

1. Durchgang:

1. Clement Noel (FRA) 45,73

2. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 46,26 +0,53

3. Kristoffer Jakobsen (SWE) 46,43 +0,70

4. David Ryding (GBR) 46,46 +0,73

5. Alexis Pinturault (FRA) 46,53 +0,80

6. Alex Vinatzer (ITA) 46,65 +0,92

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 47,07 +1,34

8. Luca Aerni (SUI) 47,11 +1,38

9. Albert Popow (BUL) 47,18 +1,45

10. Timon Haugan (NOR) 47,25 +1,52

11. Johannes Strolz (AUT) 47,29 +1,56

12. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 47,31 +1,58

13. Ramon Zenhäusern (SUI) 47,37 +1,64

14. Fabio Gstrein (AUT) 47,38 +1,65

15. Tommaso Sala (ITA) 47,40 +1,67

weiter:

19. Dominik Raschner (AUT) 47,49 +1,76

20. Michael Matt (AUT) 47,57 +1,84

U.a. nicht qualifiziert:

41. Marc Digruber (AUT) 48,34 +2,61

52. Joshua Sturm (AUT) 57,18 +11,45

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Manuel Feller (AUT), Marco Schwarz (AUT), Linus Straßer (GER)