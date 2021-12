Clement Noel weiter auf bestem Kurs. Foto: AFP/TIZIANA FABI

Madonna di Campiglio – Clement Noel ist der aktuell wohl stärkste Slalomfahrer in skialpinen Angelegenheiten. Das bestätigte der Franzose am Mittwoch einmal mehr. Er ist auf bestem Weg, in der Saison weiter makellos zu bleiben und nach dem Erfolg in Val d'Isère auch in Madonna di Campiglio zu gewinnen. Der 24-Jährige führt im ersten Durchgang des Flutlichtrennens im Trentino in 45,73 Sekunden über fünf Zehntel vor dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag (+0,53) und bereits 0,7 vor dem Schweden Kristoffer Jakobsen.

Unter einer Sekunde Rückstand blieben mit dem Briten Dave Ryding (0,73), dem Franzosen Alexis Pinturault (0,8) und dem Italiener Alex Vinatzer (0,92) nur noch drei weitere Läufer. Der Norweger Henrik Kristoffersen lag als Siebenter bereits 1,34 Sekunden hinter Noel.

Als bester Österreicher nach 30 Läufern rangierte überraschend Fabio Gstrein (+1,65) auf Rang 13, Michael Matt (1,84) war zunächst nur 16. Christian Hirschbühl, der Sieger des Parallelrennens in Lech/Zürs, war wegen eines positiven Corona-Tests nicht am Start.

Manuel Feller und Marco Schwarz sind jeweils wenige Tore vor dem Ziel gescheitert. (honz, 22.12.2021)