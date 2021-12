Minamino rettete die Reds in der Nachspielzeit ins Elferschießen gegen Leicester – Auch Chelsea, Tottenham, Arsenal in Vorschlussrunde

Minamino (li) brachte Liverpool spät zurück auf Kurs. Foto: imago images/Shutterstock

Liverpool – Liverpool hat nach einer Aufholjagd das Halbfinale im englischen Fußball-Liga-Cup erreicht. Der Tabellenzweite der Premier League setzte sich am Mittwoch an der Anfield Road mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Leicester City durch. Nach 90 Minuten war es 3:3 gestanden.

Mit zwei schnellen Toren brachte Jamie Vardy (9., 13.) die Gäste in Führung. Trainer Jürgen Klopp schien sich verzockt zu haben, hatte er doch gleich zehn Änderungen in seiner Startelf im Vergleich zum 2:2 in der Liga bei Tottenham vorgenommen. Alex Oxlade-Chamberlain (19.) sorgte für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, ehe James Maddison (33.) den alten Abstand wieder herstellte. Diogo Jota (68.) und Ex-Salzburger Takumi Minamino in der fünften Minute der Nachspielzeit retten die Reds dann ins Elfmeterschießen.

Goalie Kelleher Matchwinner

Dort wurde Torhüter Caoimhin Kelleher zum Matchwinner. Der Ire parierte gegen Luke Thomas und Ryan Bertrand. Liverpools Diogo Jota sorgte dann mit seinem verwandelten Elfmeter für die Entscheidung und für Jubelstürme im Stadion. Davor hatte Minamino vergeben.

Neben Liverpool zogen auch Chelsea, Tottenham und Arsenal mehr oder weniger souverän ins Halbfinale ein. Chelsea setzte sich mit 2:0 bei Brentford durch. Tottenham gewann 2:1 gegen West Ham. Arsenal hatte am Dienstag 5:1 gegen Sunderland gewonnen.

Die Halbfinal-Begegnungen sollen am 3. und 10. Jänner ausgetragen werden. Das Finale ist für den 27. Februar im Londoner Wembley-Stadion angesetzt. (APA/dpa, 22.12.2021)