[Corona-Liveticker] Ampel-Kommission: Burgenland könnte gelb werden, Gremium bespricht Omikron-Gefahr.

Ärzte ohne Grenzen: Millionen Impfdosen drohen in Österreich zu verfallen.

Corona-Verschärfungen bei Einreise und Veranstaltungen, Sperrstunde schon ab 22 Uhr.

[Interview] Sportminister Kogler: "Der Mensch braucht auf Dauer auch ein anderes Leben".

[Pandemie] Viele Covid-Tote im Osten und Süden Europas.

[Etat] "Heilige Familie" mit Kurz und Thier: Wie Peter Klien und "Tagespresse" die "Falter"-Satire sehen.

[Kopf des Tages] Alexander Pröll: Ein frisches Gesicht und ein alter Name für die ÖVP-Bundespartei.

[Analyse] Ägyptens "Revolutionsjugend" hinter Gittern.

[Kommentar] Viele Wiener mit Migrationshintergrund, wie auch der Darts-Spieler Mensur Suljović, werden von der MA 35 wie lästige Bittsteller behandelt.

[Podcast "Besser leben"] Wieso wir mehr Stille brauchen.

[Wissenschaft] Britisches Hügelgrab: Weltweit ältester Familienstammbaum rekonstruiert.

[Wetter] Eine durchziehende Warmfront bringt dichte Wolken, die Sonne zeigt sich gelegentlich eher im Süden oder im Westen. Tagsüber bleibt es noch überall niederschlagsfrei, ab den Abendstunden beginnt es von Nordwesten her leicht zu regnen. In Tälern und tiefen Lagen bleibt die kalte Luft vorerst liegen und der Boden gefroren, damit besteht vor allem nördlich des Alpenhauptkammes Glatteisgefahr.

[Zum Tag] 1954: Der Arzt Joseph Edward Murray führt mit seinem Team in einer fünfeinhalbstündigen Operation die erste erfolgreiche Nierentransplantation am Peter Bent Brigham Hospital in Boston durch. Der eineiige Zwilling Ronald Herrick spendete seinem Bruder Richard eine Niere.

