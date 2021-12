Wer Windstrom forciert, braucht ein starkes Leitungsnetz. imago images/imagebroker

Das Burgenland hat sich in den vergangenen 20 Jahren vom reinen Stromkonsumenten zu einem der gewichtigen Ökostromproduzenten gewandelt. 474 Windräder und rund 9200 Photovoltaikanlagen erzeugen durchschnittlich 45 Prozent mehr, als im Land selbst an Strom verbraucht wird. Und weil, wo Tauben sind, Tauben auch zufliegen, soll weiter ausgebaut werden. In konkreter Planung sind Anlagen für zusätzliche 600 Megawatt Wind- und Sonnenstrom.

Wolfgang Trimmel, der Geschäftsführer der Netz Burgenland GmbH, erzählt von solchen Entwicklungen mit einem recht lachenden und einem besorgt weinenden Auge. Denn Trimmel kennt auch oder vor allem die Rückseite der so schön gedachten Ökoenergiewende. "Die Aufnahmekapazität der Verteilernetze ist derzeit ausgeschöpft", sagt er, "die Anfragen für die weitere Einspeisung von Ökostromanlagen liegen um ein Vielfaches über der bestehenden Netzkapazität."

Neue Leitung

Es gilt also, entsprechende Leitungen zu bauen. Ein Vorhaben, das in der Vergangenheit immer wieder zu Widerständen von Bürgerinitiativen geführt hat. Beim burgenländischen Netzbetreiber war man also erleichtert, dass der Plan, eine 43 Kilometer lange, über 141 Masten geführte 110-kV-Leitung zu errichten, mit allseits wohlwollender Wurschtigkeit aufgenommen wurde.

Die Leitung, die eine Versorgungsschwachstelle im Mittelburgenland beheben wird, soll das Umspannwerk in Felsőpulya/Oberpullendorf mit dem im südburgenländischen Rotenturm verbinden, wo dann die Anbindung an die schon bestehende 380-kV-Leitung erfolgen wird, die sie in ihrem Verlauf auch begleitet.

Gottes Hand

Fertiggestellt soll das 44-Millionen-Euro-Projekt im Jahr 2025 sein.Die Planung ist abgeschlossen, jetzt arbeitet man emsig an der UVE, der Umweltverträglichkeitserklärung, die im zweiten Quartal 2022 fertig sein soll. Und dann liegt, wie bei solchen Problemen, vor Gericht und auf hoher See üblich, alles in Gottes Hand.

"Allein für einen neuen Transformator müssen wir mit Lieferzeiten von mehr als einem Jahr rechnen. Genehmigungsverfahren für neue Umspannwerke oder eine neue Leitung dauern mindestens jeweils drei Jahre."

Hohe Ambition

2025 klingt also recht ambitioniert. Zumal die Mutter der Netz Burgenland, die Energie Burgenland, ja ihre eigenen, netzstrapazierenden Ambitionen hat: die Photovoltaik. Unlängst wurde im südburgenländischen Punitz – hier gibt es Burgenlands einzigen Flugplatz – eine sechs Hektar große, mehr als drei Megawatt schwere Anlage fertiggestellt, die schon Anfang 2022 in Betrieb gehen soll.

Grüne Kritik

Solch große Freiflächenanlagen sind den Grünen ein Dorn im Auge. Landessprecherin Regina Petrik fordert, wie im Raumplanungsgesetz vorgesehen, die verstärkte Nutzung großer privater Dachflächen. "Derzeit schließt die Energie Burgenland alle, die mehr als 20 Kilovoltampere ins Netz einspeisen wollen, aus."

Ihr Landtagskollege Wolfgang Spitzmüller, der Energiesprecher, ergänzt: "Für den Landesenergieversorger darf es keine Überraschung sein, dass er sein Netz entsprechend ausbauen muss. Dass es dezentrale Stromerzeugerinnen und -erzeuger geben wird, ist ja schon lange bekannt." (Wolfgang Weisgram, 26.12.2021)