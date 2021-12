Teamchef Franco Foda. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Zürich – Österreichs Fußball-Nationalteam hat in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA-Weltrangliste einen Rang verloren und ist nun 31. Angeführt wird das Ranking weiterhin von Belgien, dahinter folgen wie zuletzt Brasilien sowie mit Weltmeister Frankreich einer von Österreichs Gegnern in der nächsten Nations League. Wales, im März 2022 Halbfinalgegner Österreichs im WM-Play-off, ist 19. Das nächste FIFA-Ranking kommt erst im Februar 2022. (APA, 23.11.2021)

Die FIFA-Weltrangliste vom 23. Dezember 2021:

1. (1.) Belgien 1.828,45

2. (2.) Brasilien 1.826,35

3. (3.) Frankreich 1.786,15

4. (4.) England 1.755,25

5. (5.) Argentinien 1.750,51

6. (6.) Italien 1.740,77

7. (7.) Spanien 1.704,75

8. (8.) Portugal 1.660,25

9. (9.) Dänemark 1.654,54

10. (10.) Niederlande 1.653,73

11. (11.) USA 1.648,51

12. (12.) Deutschland 1.648,33

Weiter:

31. (30.) Österreich 1.511,56