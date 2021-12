Andreas Steinhöfel, Katja Gehrmann (Ill.), "Es ist ein Elch entsprungen". € 13,95 / 96 Seiten. Carlsen, Hamburg 2021. Ab 8 Jahren

Viele Pläne werden für Weihnachten geschmiedet, und dann passiert doch etwas Unvorhergesehenes. So landet der Elch Mr. Moose mitten auf dem Wohnzimmertisch der Familie Wagner. Noch dazu kann er sprechen und sagt, sein Chef sei Santa Claus. Da er sich das Vorderbein verstaucht hat, darf er in der Garage der Familie bleiben – so entspinnt sich eine schräge Weihnachtsgeschichte mit Situationskomik und anrührenden Momenten.

Neben der neu illustrierten Jubiläumsausgabe gibt es auch ein Hörbuch und einen Film. Und wenn alles erzählt ist, kann Weihnachten kommen: "Das war die Geschichte von Mr. Moose. Ich habe sie aufgeschrieben, damit jeder versteht, warum ich an den Weihnachtsmann und fliegende Elche glaube. Es ist gut, dass ich rechtzeitig damit fertig geworden bin, denn ich habe Mama versprochen, den Weihnachtsbaum zu schmücken." (red, 24.12.2021)