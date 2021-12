Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf liefern zu Silvester eine Neuinterpretation von "Dinner for One". Foto: ProSieben/Weiya Yeung

Einen Silvesterklassiker in neuer Besetzung gibt es zeitgleich am 31. Dezember um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen: Weil sie in ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren haben, müssen die beiden Entertainer das legendäre "Dinner for One" neu interpretieren.

Unter dem Titel "Silvester für Eins" soll das Duo eine "neue Tradition zum Jahreswechsel etablieren", hieß es in einer Aussendung von ProSieben. Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen schlüpft Joko Winterscheidt demnach gleich in mehrere Rollen, um als treuer Butler der Herrin des Hauses, gespielt von Klaas Heufer-Umlauf, wie jedes Jahr einen wundervollen Geburtstag zu bereiten. (red, 23.12.2021)