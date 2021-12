Das Koop-Game "It Takes Two" ist einer der Überraschungen des Jahres. Foto: It Takes Two

Die winterlichen Festtage sind angebrochen. Und nicht nur am langen Weihnachtswochenende, sondern auch die Tage bis Jahreswechsel verbringen viele Menschen mit Familie und Freunden. Da bieten sich auch Spielerunden an, um die gemeinsame Zeit zu bereichern.

Da können natürlich ein paar Tipps nicht schaden. Wir haben Empfehlungen für digitale und analoge Games zusammengetragen.

Innersloth

"Among Us"

Das Indiegame "Among Us", das sich grob als erweiterte Echtzeit-Umsetzung des klassischen "Social Deduction"-Partyspiels "Werwolf" beschreiben lässt, hat sich zum Dauerbrenner gemausert. Die Suche nach den Verrätern innerhalb der Gruppe knuffiger Männchen, die auf einer Raumstation oder einem Luftschiff unterwegs ist, fordert und fördert Hirnzellen und Menschenkenntnis.

Die Mitspieler sollten aber eine gewisse Frusttoleranz mitbringen, denn es ist natürlich nie lustig, als unschuldiges Crewmitglied als Erster unter Verdacht gestellt und von Bord geworfen zu werden. Das Spiel gibt es für Windows, Playstation, Xbox, Nintendo Switch sowie iOS und Android. Mit etwas Mühe lässt es sich auch unter Linux und macOS spielen. Kostenpunkt: circa vier Euro.

The Rules Girl

"Secret Hitler"

Ebenfalls ein erweitertes "Werwolf", diesmal aber in analoger Form, ist "Secret Hitler". Hier suchen die Liberalen nach den Faschisten (inklusive des "geheimen Hitlers") unter ihnen, die gerne die Gesellschaft umstürzen und in eine Diktatur verwandeln würden. Es gibt mehrere Wege zum Sieg. Dieser kann am politischen Parkett erarbeitet werden – über den Beschluss von fünf progressiven beziehungsweise faschistischen Gesetzen. Oder aber, die Autokraten erringen drei Beschlüsse und schaffen es, Hitler zum Kanzler wählen zu lassen. Die Demokraten hingegen können ein Attentat auf Hitler ausüben, wenn sie es denn schaffen herauszufinden, welcher ihrer Mitspieler es ist.

Im heimischen Handel ist das Spiel nicht ganz leicht zu bekommen, doch das macht nichts. Denn das Game ist kostenlos und Open Source und steht auch als "Print & Play"-Vorlage zum Ausdrucken auf der Homepage bereit.

Asmodee Digital

"Gloomhaven"

Das Tabletop-Game mit Rollenspielelementen "Gloomhaven" bietet sich gleich als "hybrider" Tipp an. Es begeistert nicht nur seit Jahren Freunde des analogen Spielens, sondern ist auch seit einiger Zeit als Videospielumsetzung verfügbar, die sich gut an ihre Vorlage hält. Spieler können aus zahlreichen Klassen wählen, die ihre eigenen Stärken und Schwächen mitbringen und in einer Truppe von bis zu vier Teilnehmern gemeinsam verschiedene Quests bestreiten.

Die Aufträge bestehen aus Taktikkämpfen, die gute Koordination verlangen. Denn man kämpft nicht nur gegen Monster, sondern auch gegen die Zeit, da das eigene Set an Aktionskarten, im Verlaufe der Missionen immer weiter schrumpft. Brettspielfans können sich seit vergangenem Jahr auch schon mit dem Nachfolger "Frosthaven" austoben. Kostenpunkt: 130 Euro (analog) beziehungsweise 30 Euro (digital für Windows und macOS).

ZManGamesOfficial

"Pandemic Legacy"

Der Nachfolger von "Pandemic" versetzt zwei bis vier Spieler in die Rolle von Überlebenden einer globalen Seuche. Gemeinsam versuchen sie in diesem Brettspiel, eine Heilung für die Krankheit zu finden, bevor diese erneut ausbricht. Das Game ist übrigens keine Anlehnung an die aktuelle Corona-Pandemie, denn es wurde bereits vor sechs Jahren erstmals veröffentlicht.

Was "Pandemic Legacy" von seinem Vorgänger unter anderem abhebt, ist, dass es mehrere "Staffeln" gibt und der Ausgang einer Partie Einfluss auf das nächste Spiel hat. Kostenpunkt: 50 Euro pro Staffel.

Electronic Arts

"It Takes Two"

Mitunter als das "beste Koop-Spiel aller Zeiten" ausgezeichnet wurde "It Takes Two". Der Überraschungshit von Hazelight Studios schickt Spieler als das Paar May und Cody ins paartherapeutische Abenteuer. Die ist gespickt mit Herausforderungen und Rätseln unterschiedlichster Natur, weswegen es gar nicht so einfach ist, dem Spiel ein Genre zuzuweisen.

Während man die verrückten Challenges mit Hirnschmalz und Geschick meistert, wird auf sehr humorvolle Weise der Konflikt zwischen den Protagonisten aufgearbeitet. Dazu hat man sich den "Friends Pass" einfallen lassen. Heißt: Nur einer der beiden Spielteilnehmer muss das Game besitzen, der zweite kann kostenlos mitmachen. Kostenpunkt: 30 Euro (Windows, Xbox, Playstation).

Nintendo

"Mario Kart"

Nintendos Funracer "Mario Kart" zählt schon seit Ewigkeiten zu den Partygames schlechthin, das selbst weniger games-affines Publikum begeistert. Als einer von vielen Charakteren aus den Spielewelten des Konzerns begibt man sich auf wilde Rennen durch kunterbunte Levels. Und wenn die Konkurrenz davonzufahren droht, kann man mit Power-ups und temporärer Bewaffnung etwas "nachhelfen".

Die vielleicht größte Einschränkung ist, dass man zum Spielen über eine Nintendo-Konsole verfügen muss – also über eine Wii U oder Switch, wenn es um Teil 8 geht. Fans leicht zugänglicher Rennaction müssen aber nicht verzweifeln, denn es gibt mit "SuperTux Kart" sogar eine kostenlose, quelloffene Alternative, die unter Windows, Linux, macOS und auch auf Android läuft. Kostenpunkt "Mario Kart 8" für Nintendo Switch: 50 Euro.

Welche Games kommen bei Ihnen über die Festtage auf den Tisch oder Fernseher? (gpi, 23.12.2021)