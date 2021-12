Die Simpsons: Weihnachten in Florida, Kevin – Allein zu Haus, Sissi, Wunderbare Jahre, La Fortuna – Mit Radiotipps

8.20 MÄRCHENFILM

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Tri oríšky pro Popelku, CS/DDR 1973, Václav Vorlícek) Ein in jeder Hinsicht verlässlicher Kandidat im Weihnachtsprogramm: die charmante Verfilmung des gleichnamigen Grimm-Märchens als ČSSR-/DDR-Koproduktion aus dem Jahr 1973. Bis 9.40, ORF 1

9.05 BENEFIZ

Licht ins Dunkel Barbara Stöckl und Peter Resetarits stellen Projekte vor, animieren zum Spenden, unterhalten sich mit Politikern, schalten zu Landesstudios, bis um 18.00 Uhr das Weihnachtssingen folgt. Bis 19.00, ORF 2

17.50 WEIHNACHTSMIESEPETER

Der Grinch (USA 2018, Yarrow Cheney, Scott Mosier) Otto Waalkes schlüpft in die Rolle des griesgrämigen Grinch, der den Whos das Weihnachtsfest stehlen will. Der Wunsch eines unbekümmerten Mädchens berührt jedoch selbst sein versteinertes Herz. Lieb liche Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers von Dr. Seuss. Bis 19.10, ORF 1

Der Grinch hasst den Weihnachtsrummel, ist aber etwas milder geworden: Otto Waalkes bringt das in der deutschen Version

des kürzlich neu animierten Kinderbuchklassikers zum Ausdruck – "Der Grinch" um 17.50 Uhr in ORF 1. Foto: ORF, Universal

19.10 ÖSTERREICHISCH

Die Simpsons: Weihnachten in Florida Die gelbe Familie spricht in dem Weihnachtsspecial Österreichisch und wurde dafür von Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart) und Yasmo (Lisa) synchronisiert. Bis 19.30, ORF 1

20.15 ALLE JAHRE WIEDER

Weihnachten daheim Verena Scheitz, Birgit Fenderl, Martin Ferdiny und Norbert Oberhauser wollen Weihnachtsatmosphäre in das Studio 2 bringen. Bis 22.00, ORF 2

20.15 KULT

Kevin – Allein zu Haus (Home Alone, USA 1990, Chris Columbus) Welcher Teufel ritt bloß die Familie McCallister, dass sie vor der Abreise nach Paris Spross Kevin (Macaulay Culkin) daheim vergaß? Bis 22.25, Sat.1

20.15 ROMY SCHNEIDER

Sissi (Ö 1955, Ernst Marischka) Die Liebes geschichte des jungen Kaisers Franz Joseph (Karlheinz Böhm) und der bayrischen Prinzessin Elisabeth (Romy Schneider). Für die damals erst 16-jährige Schneider ebnete der Welterfolg des Films den Weg zu einer internationalen Schauspielkarriere. Die Sissi wurde sie allerdings nie mehr los. Bis 21.55, ARD

Streaming-Tipps

MYSTERY

The Silent Sea Nach dem Welterfolg Squid Game kommt die nächste Serie aus Südkorea, die es in sich haben könnte. Eine Gruppe aus Wissenschaftern macht sich auf zu einer verlassenen Mondstation, um dem Wasser- und Nahrungsmittelmangel auf der Erde beizukommen. Doch dort lauern dunkle Geheimnisse. Netflix

REMAKE DER KULTSERIE

Wunderbare Jahre Was in der 1980er-Jahre-Serie Kevin Arnolds (Fred Savage) Aufwachsen in Kalifornien war, spielt jetzt im ländlichen Alabama der späten 1960er-Jahre: Dieses Mal ist es die Geschichte einer schwarzen Familie mit Höhen und Tiefen. Disney+

Foto: ABC

ABENTEUER

La Fortuna Alex Ventura (Álvaro Mel) ist ein junger und unerfahrener Diplomat, der unverhofft in eine heikle Mission schlittert: Er soll für Spanien einen Schatz beanspruchen, den der US-Abenteurer Frank Wild (Stanley Tucci) aus dem Meer geborgen hat. Angesiedelt zwischen Schatzsuche und Justizdrama. Sky

BOXLEGENDE

Muhammad Ali Geboren als Cassius Clay, tritt er später der Nation of Islam bei und nennt sich Muhammad Ali. In acht Stunden erzählt der Vierteiler die Geschichte dieses herausragenden Athleten, dessen Einfluss weit über den Boxring hinausging. Arte