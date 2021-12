Ist das Leben nicht schön?, Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück, The Fast and the Furious – Mit Radiotipps

6.40 MUTIGE GÖRE

Pippi Langstrumpf: Pippi und das Weihnachtsfest Pippi, Annika und Tommy treffen auf dem Weihnachtsmarkt Tante Prysselius. Sie will Pippi unter allen Umständen über Weihnachten im Kinderheim haben, das geht für Pippi freilich gar nicht. Bis 7.05, ORF 1

13.10 BLUTSBRÜDER

Winnetou I (D/YU/F 1963. Harald Reinl) Der berühmte Westler mit dem treuherzigen Blutsbrüderpaar (Pierre Brice und Lex Barker), dem aberwitzigen Sam Hawkens, Mario Adorf als Bösewicht und prächtigen Aufnahmen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Winnetou-Festspiele in drei Teilen. Bis 18.20, Servus TV

Winnetou (Pierre Brice) und Old Shatterhand (Lex Barker) unterwegs im ehemaligen Jugoslawien, drei Teile ab 13.10 Uhr auf Servus TV. Foto: Beta Film

16.35 KLASSIKER

Der kleine Lord (Little Lord Fauntleroy, GB 1980, Jack Gold) Alle Jahre wieder steht Frances Hodgson Burnetts Jugendbuchklassiker um den süßen Bengel (Ricky Schroder) und den griesgrämigen alten Geizkragen (Alec Guinness), der seine Lektion lernt, auf dem Programm. So muss Weihnachten sein. Bis 18.15, ORF

20.10 KLASSIKER

Ist das Leben nicht schön? (It’s a Wonderful Life, USA 1947, Frank Capra) Was wäre Weihnachten ohne James Stewart? George Bailey (James Stewart), angesehener Bürger einer US-Kleinstadt, verzweifelt an seinen Niederlagen. Ein Engel rettet ihn. Ein scheinbar nur naives, scheinbar rettungslos sentimentales Biomelodram, das ungeahnte Kraft und Weitsicht entwickelt. Bis 22.15, 3sat

20.15 SPORTLICH

Blind Side – Die große Chance (USA 2009, John Lee Hancock) Selbstbewusste Innenarchitektin und Mutter trifft auf schwarzen Jugendlichen ohne Obdach. Liebevoll kümmert sich die Familie um das verschreckte Riesenbaby, das bald mit außergewöhnlichen Football-Talenten im Profisport überzeugt. Sandra Bullock glänzt als sozial engagierte Lady und bekam dafür einen Oscar. Bis 22.50, ATV

20.15 KOMÖDIE

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück (Bridget Jones’ Diary, GB/USA 2001, Sharon Maguire) Eine Londonerin kämpft mit drei Tatsachen ihres Lebens: Sie hat zu viel Arbeit, zu viel Gewicht und keinen Mann. Ihre Suche nach dem Lebenspartner ist der Kult auf der anderen Seite der Carrie-Bradshaw-Medaille und machte Renée Zellweger zum Star emotional vereinsamter Großstädterinnen. Bis 21.45, ZDF neo

20.15 MANEGE FREI

Das Weltfestival des Zirkus von morgen 2021 Im Pariser Museum der Schaustellerkunst zeigten Festivalpreisträger der vergangenen Jahre aus Europa ihre Kunst Bis 21.35, Arte

22.45 VOLLGAS

The Fast and the Furious (USA 2001, Rob Cohen) Rob Cohen rast mit 1000 Sachen durchs Geschehen und verhilft so der ziemlich herkömmlichen Geschichte um einen Under cover-Polizisten, der sich in eine autobegeisterte, kriminelle Jugendgang einschleust, zu wesentlich mehr Pep. Bis 00.50 Puls 4