9.05 KINDEROPER

Hänsel und Gretel Der Klassiker der Opernliteratur von Engelbert Humperdinck aus der Wiener Staatsoper. Christian Thielemann dirigiert, Regie führte in dieser Produktion aus dem Jahr 2015 Adrian Noble. In den Hauptrollen: Daniela Sindram (Hänsel) und Ileana Tonca (Gretel). Bis 11.00, ORF 2

10.20 ZWILLINGE

Das doppelte Lottchen (D 2016, Lancelot von Naso) Im Ferienheim am Wolfgangsee treffen zwei elfjährige Mädchen aufeinander. Lotte (Delphine Lohmann) ist verschlossen und schüchtern. Luise (Mia Lohmann) wiederum ein temperamentvoller Wildfang. Sie schauen sich zum Verwechseln ähnlich. Kein Wunder, denn sie sind Zwillinge. Die beiden tauschen ihre Rollen. Süße Neuverfilmung des Klassikers von Erich Kästner. Bis 11.50, Das Erste

20.15 KULTURCLASH

Monsieur Claude und seine Töchter (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon dieu?, F 2014, Philippe de Chauveron) Claude und seine Frau wünschen sich für ihre Töchter französische, katholische Männer. Doch die jungen Frauen heiraten einen Muslim, einen Juden und einen Chinesen. In dem amüsanten Familienfilm werden Klischees zum Erzählprinzip. Bis 22.15, ATV

20.15 GELOBT SEI

Die Zehn Gebote (The Ten Commandments, USA 1956, Cecil B. DeMille) Kein Weihnachten ohne Schinken: Hier ist er, dampfig-warm und triefend: Moses soll die Israeliten aus ihrer ägyptischen Knechtschaft führen. Keine leichte Aufgabe, doch Gott ist an seiner Seite. Bis 23.45, Arte

20.15 ZEITREISE-KLASSIKER

Zurück in die Zukunft (Back to the Future, USA 1985, Robert Zemeckis) Eine Zeitmaschine katapultiert den Teenager Marty McFly (Michael J. Fox) in das Jahr 1955, wo sich ausgerechnet seine Mutter in ihn verliebt. Doch wenn seine Mutter nicht mit seinem Vater zusammenkommt, wird er nie geboren. Ein Dilemma. Um zurück in die Zukunft zu gelangen, muss er seine Eltern verkuppeln. Bis 22.00, ZDF neo

Der Doc (Christopher Lloyd, l.) schickt Marty (Michael J. Fox) mit selbstgebastelter Zeitmaschine von 1985 zurück ins Jahr 1955, blöderweise verliebt sich dort seine Mama in ihn – "Zurück in die Zukunft, 20.15 Uhr, ZDF neo Foto: ZDF, Nelson

20.15 AUF SEE

Das Traumschiff Diesmal nimmt das Traumschiff Kurs in Richtung Schweden. Kapitän Parger (Florian Silbereisen) zwischen schwedischen Schären inklusive Zelten, Lagerfeuer und Kajakfahren. Danach geht es ab 21.50 Uhr in Kreuzfahrt ins Glück in die Toskana auf Hochzeitsreise. Ab 23.30 Uhr werden in der Doku Das Traumschiff Spezial 40 Jahre auf See gefeiert, die Traumschiff-Macher und -Schauspieler gewähren Einblicke hinter die Kulissen und erzählen von kuriosen Erlebnissen an Bord und an Land. Bis 00.20, ORF 2

20.15 KING-VERFILMUNG

The Green Mile (USA 1999, Frank Darabont) Paul Edgecombe (Tom Hanks) ist Gefängniswärter im Todestrakt. Sein Leben verändert sich nachhaltig, als John Coffey (Michael Clarke Duncan) in das Gefängnis eingeliefert wird. Coffey wurde des Mordes an zwei Mädchen für schuldig befunden. Doch er wirkt eher sanftmütig, beinahe wie ein Kind. Bald entwickelt sich eine ungewöhnliche Beziehung. Sehr gelungene Stephen-King-Verfilmung. Bis 0.00, RTL 2