Ungeteilte Vorfreude auf "The Crown". Foto: Netflix

Für Freundinnen und Freunde der Serie war es ein ereignisreiches Jahr voll aufregender Überraschungen, aber auch herber Enttäuschungen. Doch nicht nur die Erinnerung zählt: Die Serientäterinnen und – täter des STANDARD blicken zurück und voraus.

Anya Antonius

Beste Serie

Ein Mord, eine Kleinstadt, wohin man sieht nichts als Verdächtige. Mare of Easttown mit Kate Winslet in der Rolle der verhärmten Polizistin: Krimidrama, Höchstniveau!

Größte Enttäuschung

Aufgewärmt wird nur Gulasch besser. Das gilt auch für Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Im 1990er-Jahre-Original war das Teenie-Slashen um einiges spannender.

Darauf freue ich mich

Lang lebe die Queen! Kommenden November kommt endlich die vierte Staffel von The Crown. Neue Besetzung, neue Dramen, semifiktive Einblicke. Marvelous!

Das will ich sehen

Die dieStandard-Reihe Gerade gerückt als Dokuserie: Berühmte Frauen, über die sich ein möglicherweise falsches Narrativ durchgesetzt hat, gibt es mehr als genug.

Mia Eidlhuber

Beste Serie

Nach 30 Stunden mit der disfunktionalen, stark fluchenden US-Medienmogulfamilie Roy weiß ich: Superreiche sind noch mehr im Eimer (als ich). Fuck! Succession!

Größte Enttäuschung

Vielleicht ist es das gleich Phänomen wie keine Donna Leon zu lesen. Ich habe es wirklich versucht, aber verstehe es bis heute nicht: Was soll bitte The Squid Game?

Darauf freue ich mich

Oh ja: The Crown, bis zum bitteren Ende (von Diana). Hoffentlich noch mehr Erbfolgekriege in Succession. Freuen? Fürchten ist eher das Wort: Ozark kommt wieder.

Das will ich sehen

Ist die Miniserie Maid schon am Ende? Oder The Morning Show? Und Rudi Anschober schreibt ein Buch: Pandemia. Wäre als SerienPolit-Drama ausbaufähig, oder?

Daniela Rom

Beste Serie

Ted Lasso ist die herzerwärmendste Serie, ohne kitschig oder platt zu sein, wirklich lustig und das Führungskräfteseminar, das nirgends angeboten wird.

Größte Enttäuschung

Das Revival von Dexter. Wer eine eigentlich gute Serie zu einem so sinnlosen, depperten und unin spirierten Ende geführt hat, sollte diese begraben und fertig.

Darauf freue ich ich

Einiges, darunter: Ted Lasso, dritte Staffel; House of the Dragon – Prequel zu Game of Thrones; Star Trek Picard, zweite Staffel, und die finale Staffel von This Is Us.

Das Will ich sehen

Die BBC könnte wieder mal das Werk von Jane Austen neu verfilmen, die letzte gute Version von Pride and Prejudice stammt von 1995. Zeit wird’s!

Thorben Pollerhof

Beste Serie

Wer hätte gedacht, dass die Serie zu League of Legends mein Highlight heuer werden würde. Aber ja, Arcane ist grandios, und ich freue mich sehr auf Staffel zwei.

Im ersten Lockdown 2020 war es noch der Hit, nun, rund 1,5 Jahre später, ist die zweite Staffel von Tiger King nicht nur enttäuschend, sondern teilweise abstoßend.

Schwierig, deswegen zwei Sachen. Die Herr der Ringe-Serie wird hoffentlich den Erwartungen gerecht. Und die neue, sechste Staffel

Peaky Blinders. F****** finally!

Ich hätte gerne eine Biopic-Serie über die Zeit von Angela Merkel. Wie The Crown, nur ohne Familien-, sondern mit Polit-Drama. Den Titel habe ich auch: Die Raute.

Franziska Zodl

Beste Serie

Die Zeiten sind schlecht, darum mag ich lustige Serien. Grandiose Ausnahme: die Mini-Serie Dopesick, in der die Opioid-Krise in den USA nacherzählt wird.

Die Netflix-Serie La Révolution. Die französische Geschichte klang ja vielversprechend. Aber als alle zu Zombies wurden, wurde der Fernsehabend abgebrochen.

Natürlich auf die neue Staffel von The Crown, die sich um Lady Diana drehen wird. Man darf davon ausgehen, dass die Royals not amused sein werden. Wir schon.

Ich wiederhole mich, aber sind die Zeiten schlecht, braucht es lustige Serien. Ich wünsche mir eine neue Staffel von The Office und ein Wiedersehen mit Michael Scott.

Alexander Amon

Beste Serie

Arcane und Dopesick haben mich dieses Jahr weggeblasen. Weil beide schon erwähnt wurden, nenne ich noch Maid auf Netflix. Berührend, emotional – einfach sehr gut.

Als Kind der 1980er-Jahre habe ich der Netflix-Serie Masters of the Universe: Revelation entgegengefiebert. Die Enttäuschung war dementsprechend groß. Schwach.

Star Wars ist tot, hoch lebe Obi-Wan Kenobi. Nach mehreren Verschiebungen wird die Miniserie wohl Anfang 2022 auf Disney+ starten. Daumen drücken.

Zack Snyder könnte nächstes Jahr vielleicht doch ins Snyderverse zurückkehren und gemeinsam mit Henry Cavill, Gal Gadot und Ben Affleck ein Comeback starten!

Oliver Mark

Beste Serie

Auch wenn man den Schauspielern vom Alter her gar nicht mehr abkauft, dass sie Schüler sind, hat die dritte Staffel von Sex Education nichts an Brillanz verloren. Lustig!

Es war klar, dass sich so eine bizarre Doku über Raubtierbesitzer plus Mordkomplott nicht wiederholen lässt, aber Tiger King 2 ist nur mehr billige Restlverwertung.

Better Call Saul mit dem großartigen Bob Odenkirk geht ins Finale und hoffentlich würdig zu Ende. Zeit wird es für die vierte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel.

Ähnlich wie die Ibiza-Affäre böte auch der Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz und seiner Entourage jede Menge Stoff für eine Serie. Doku oder fiktional? Egal!

Doris Priesching

Beste Serie

Ein Luxushotel mit Gästen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Tragischer und gleichzeitig komischer als The White Lotus war nichts. Wir müssen mehr lachen.

Schauen Sie sich die Szene vom Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von 1980 mit David Bowies Konzertauftritt an. Und dann schauen Sie die Serie von 2021. Ohne Worte.

Vergessen Sie Bibel, Nibelungen saga, Odyssee. Die größte Geschichte aller Zeiten war und ist und wird immer Herr der Ringe sein. Am 2. September in Serie.

Laufend werden geheime Filmdokumente neu verarbeitet. Ich hätte gern 800 Stunden mit unveröffentlichten Studio-Sessions von: Fitzgerald, Dylan, Joplin, Bowie. (Alexander Amon, Anya Antonius, Mia Eidlhuber, Oliver Mark, Thorben Pollerhof, Doris Priesching, Daniela Rom, Franziska Zoidl, 25.12.2021)

Die Serienhighlights der STANDARD-Redaktion zum Nachhören im Podcast Serienreif: