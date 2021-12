Daneben gilt eine 2G-Pflicht in Lokalen und die Gültigkeitsdauer des Grünen Passes wird verkürzt

Italien hat am Donnerstag den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Foto: EPA/CLAUDIO PERI

Rom – Angesichts der zunehmenden Zahl von Corona-Infektionen hat die italienische Regierung die Verkürzung der Gültigkeitsdauer des Impfzertifikats ab dem 1. Februar 2022 von neun auf sechs Monate beschlossen. Außerdem werde der Mindestzeitraum für die Verabreichung der dritten Impfstoff-Dosis von fünf auf vier Monate nach der zweiten Impfung verkürzt, teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend in Rom mit.

Die Regierung führt die Maskenpflicht im Freien ein. Darüber hinaus soll das Tragen einer FFP2-Maske in Kinos, Theatern, Museen und bei Sportveranstaltungen und Stadien sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch im Nahverkehr verpflichtend werden.

Bis zum 31. Jänner wird eine 2G-Pflicht für die Innengastronomie gelten. Der Verzehr von Speisen und Getränken in Kinos, Theatern und bei Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen ist verboten. Bis zum 31. Jänner sind keine Veranstaltungen mit Versammlungen unter freiem Himmel erlaubt. Die 2G-Pflicht gilt für Museen, Spielhallen und Bingo-Sälen. Bis zum 31. Jänner bleiben Diskotheken und Tanzlokale geschlossen. Der Zugang zu Altersheimen wird nur Personen genehmigt, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, oder die nach zwei Impfdosen einen negativen Test vorlegen.

Militär soll Testkapazitäten verbessern

Die Kontrollen an den Grenzen und auf den Flughäfen werden verschärft. Um positive Fälle in den Schulen zu lokalisieren, wird das Verteidigungsministerium Regionen mit der Durchführung von Tests in Militärlabors unterstützen. 9 Millionen Euro wird die Regierung 2022 ausgeben, um die diagnostischen Kapazitäten der militärischen Labors zu erhöhen, teilte der Ministerrat mit.

Italien hatte bereits am 6. Dezember die Restriktionen verschärft. Am 15. Dezember wurde die Impfpflicht auf mehrere Berufsgruppen, darunter Lehrer und Sicherheitskräfte, ausgedehnt. Eine Impfpflicht gilt bereits für das Gesundheitspersonal, das mit drei Impfungen immunisiert werden muss.

Italien hat in den letzten 24 Stunden 44.595 neue Covid-19-Fälle registriert. Das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie vor fast zwei Jahren. Der bisherige Rekord lag bei 40.902 neuen Fällen, die am 13. November 2020 registriert wurden. 88,7 Prozent der Bevölkerung in Italien ist geimpft. (APA, 23.12.2021)